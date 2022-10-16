Судороги Родины

Нехватка импортных лекарств и вероятность быть мобилизованным — как живет сегодня семья с ребенком-инвалидом.

В Саратовской области родители особенных детей столкнулись с дефицитом противосудорожных препаратов. По закону маленькие пациенты должны получать такие лекарства за счет регионального бюджета. Но закупки не проводятся или задерживаются. Семьи пытаются купить антиконвульсанты самостоятельно. В аптеках с февраля наблюдаются перебои с противоэпилептическими препаратами. Те медикаменты, которые не зарегистрированы в России, невозможно приобрести легально. Мамы вынуждены обращаться к перекупщикам-контрабандистам.

«В реанимации не было детских катетеров»

«Особенные дети как будто извиняются за себя. За то, что они не такие, как хочется окружающим. Когда Богдан пробегает мимо, говорит: «Прости, мамочка!» Ему кажется, что он меня задел. Я ему отвечаю: «Что ты, мне совсем не больно». Он чувствительный к прикосновениям, любит обниматься, очень ласковый. Первое, что сказал, когда его вынесли из реанимации, — «Спасибо, мамочка», — рассказывает жительница Саратова Елена Перфилова.

Лена и Алексей дружили со школы. «С пятого класса у нас была романтика по телефону, ведь жили мы в разных деревнях», — говорит молодая мама. Когда Алексей вернулся из армии, а Елене исполнилось восемнадцать, они поженились. Через год появился Богдан. «Врачи сказали: богатырь, 8/9 баллов по Апгар, вес — 3720». Мальчик развивался как положено, вовремя пополз и сел. Супруги хотели погодок. В первый день рождения сына Елена узнала, что беременна дочкой.

Через месяц у Богдана случился первый приступ. «Вечером у него поднялась небольшая температура. Я дала нурофен. Ночью проснулась, чтобы проверить, как сын. Взяла его на руки — и ребенка затрясло. Я никогда с таким не сталкивалась, но сразу поняла: это эпилепсия», — вспоминает Елена.

Семья жила тогда в Самойловском районе, за 200 километров от областного центра. В районной больнице малышу сделали укол, положили под кислородную маску и посоветовали ехать в Саратов. Елена отвезла сына на КТ в клинику медуниверситета.

«После обследования я ждала в коридоре. Видела, что всем выносят заключение и объясняют диагноз. Мне молча выдали бумажку и закрыли дверь. В заключении было написано: признаки туберозного склероза».

При этом заболевании образуются множественные доброкачественные опухоли на коже лица, глазном дне, в почках, легких, сердце и головном мозге. Это приводит к эпилепсии и отставанию в развитии. Причина болезни — наследственные мутации или случайная поломка генов на этапе внутриутробного развития.

Невролог в райцентре развела руками: для подтверждения диагноза нужен генетический анализ. Но в Саратовской области, по сведениям российского Минздрава, остался единственный врач-генетик.

Как сообщал главный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев в интервью «Известиям», нехватка врачей этой специальности по стране составляет около 40%. Медики давно говорят о необходимости создания специальной диагностической службы с федеральным финансированием.

Но пока государство создает только проблемы. Например, в этом году российские генетики потеряли доступ к международной базе данных Human Gene Mutation Database, без которой невозможно определить, являются ли изменения в геноме пациента вариантом нормы или патологией.

Перфиловы поехали в Морозовскую детскую больницу. На обследование ушло около 100 тысяч рублей. Алексей занимал деньги в счет зарплаты у фермера, у которого тогда работал.

Богдану бесплатно провели диагностику в медико-генетическом научном центре (МГНЦ имени Бочкова). За восемь лет здесь протестировали около 700 человек с подозрением на туберозный склероз.

По расчетам специалистов центра, всего в РФ живет от 5 до 16 тысяч пациентов с такой патологией. То есть это самое частое заболевание из орфанных.

Елене повезло с педиатром в Самойловке. Сельский доктор нашла специалистов по туберозному склерозу в научно-исследовательском клиническом институте педиатрии имени Вельтищева (НИКИ педиатрии) и отправила туда документы Богдана. Малыша записали на госпитализацию, предупредив, что ждать очереди придется полтора года. «Туда едут со всей страны. Оба психоневрологических отделения всегда битком», — говорит Елена.

В ожидании поездки в Москву Богдан наблюдался в областной детской больнице. Принимал конвулекс, потом — топомакс. Подбор антиконвульсанта — дело долгое и сложное. Препарат, помогающий одному ребенку, может не действовать на другого. Богдану эти лекарства не подошли. Замирания участились до одного-двух случаев каждый день. Саратовские врачи отмахивались: «Для вашего заболевания это нормально».

27 марта 2018 года у мальчика случился эпистатус — опасное для жизни состояние, когда судороги продолжаются много часов и больной не приходит в сознание. «Я подхватила детей, даже не стала тратить времени на одевание, завернула их в одеяла и помчалась в больницу».

В реанимации районной больницы в Самойловке не было детских катетеров для подключичной вены. Большой иглой для взрослых врачи боялись проткнуть малышу легкое. Долго не могли его интубировать. «Меня выпроводили из реанимации, врачи стояли в дверях и не пускали. Наша педиатр выбежала оттуда в слезах. Сказала, что Богдан жив», — вспоминает Елена.

Как отмечает профессор национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Петрухин,

в РФ «нет многих форм препаратов для лечения эпилептического статуса — даже старого дифенина для инъекций, который предназначен как раз для этой цели. Он широко выпускается за границей, но Россией не закупается».

Ночью самойловские медики вызвали реанимационную бригаду из Саратова. Из-за тумана на трассе машина приехала только после обеда следующего дня. Елене не позволили ехать с сыном. Зато дали на подпись бумагу с отказом от претензий на случай, если с Богданом что-то случится в дороге.

«Мы поехали за скорой на машине с родственниками. На выезде из поселка скорая остановилась. Не передать, что это за чувство. Думаю: всё. Никто не решился выйти из машины. Все боялись это услышать, — вспоминает молодая мама. — Но через пять минут скорая поехала дальше. Оказалось, у Богдана слетела маска».

В Саратове Богдана положили в реанимацию. Сказали, что для мамы места в больнице нет: «Я предупредила, что буду спать на ступеньках. Тогда меня положили в палату к другим мамам с детьми. На следующий день принесли ребенка. Свой второй день рождения он встретил в больнице. Заново учился ходить».

Мама может

Специалисты НИКИ педиатрии подобрали Богдану противосудорожную терапию, включающую сразу три препарата. По закону государство должно выдавать эти лекарства бесплатно. «Оформление льготного рецепта — нервно-затратная процедура. Всерьез меня никто не воспринимал: ходит какая-то 20-летняя девочка, чего-то хочет.

Главврач районной больницы сказал мне: «Я вам ничем не обязан. В больнице нет денег». Я сижу у него в кабинете, смотрю в окно, слезы текут. Он сидит за столом, молчит. Я говорю: «Я сейчас приведу сюда ребенка и заберу только вместе с препаратом. А сама пока схожу в прокуратуру».

Педиатры посоветовали, куда можно пожаловаться. Им по шапке прилетало за то, что мне помогают. Но рецепта я добилась, — рассказывает Елена. — Свекровь удивлялась: «Откуда в тебе такая смелость, я бы слова не сказала». У ребенка есть мама. На кого еще ему надеяться?»

Как часто бывает в регионах, местные чиновники от здравоохранения стараются выдать тяжело больным детям не то, что назначили профессионалы в федеральных клиниках, а то, что дешевле для бюджета. «Для того чтобы давали не дженерики, а оригинальные препараты по торговому наименованию, нужно проставить печать у главного внештатного невролога регионального минздрава. Самойловские врачи сказали: мы даже пытаться не будем просить ее, поезжай сама. Я приехала в Саратов. Эта дама с порога спросила:

«Вы медперсонал или мама? До свидания, не лезьте в медицинские дела. Докажите, что дженерики вашему ребенку не подходят».

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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