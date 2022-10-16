Le Monde – инфляция заставляет французов вновь вспомнить о забастовках и требовать повышения зарплат

Забастовки на нефтеперерабатывающих заводах во Франции заставили вновь вспомнить о проблеме инфляции и недостаточного индексирования зарплат, пишет Le Monde. Как передаёт газета, недовольство сотрудников крупных компаний накапливалось в течение всего прошедшего года на фоне неуклонного повышения цен. И сегодня оно готово вылиться в масштабный социальный протест, предупреждает издание.



AP

Вопрос о повышении зарплат во Франции, вытесненный из сферы общественного внимания беспокойством по поводу резкого роста цен на энергоносители и опасениями из-за нехватки электроэнергии, снова вышел на первый план с началом забастовки на нефтеперерабатывающих заводах, пишет Le Monde. Тем не менее в последний год эта проблема не переставала беспокоить рабочих, наёмных работников и государственных служащих, покупательная способность которых снижалась по мере роста инфляции.

Как поясняет издание, в последние годы оклады на предприятиях неуклонно снижались в пользу индивидуальных выплат в зависимости от рабочей эффективности сотрудника, однако повышение цен заставило работников вновь требовать повышения базовой ставки. Инфляция также заставила работников вспомнить о забастовках как о способе коллективных действий, направленных на установление баланса сил на предприятии, и сделала рабочее пространство более конфликтным, пишет газета.

Осенью 2021 года прошла первая волна забастовок: инфляция стала последней каплей, переполнившей чашу весов для многих работников, недовольных недостаточным признанием усилий, приложенных ими во время пандемии коронавируса. Новый всплеск случился весной 2022 года, когда инфляция снова резко возросла в период с февраля по июнь, а ежегодное индексирование зарплат в компаниях не покрывало её уровень. К примеру, сотрудники TotalEnergies в феврале получили прибавку к жалованию в размере 2,35%, притом что уровень инфляции вырос более чем до 5%.

Забастовки проходили в таких компаниях, как Amazon, Dassault Aviation, в магазинах и ресторанах, как и на множестве предприятий малого и среднего бизнеса. Компании вроде Renaul и Michelin также не избежали конфликтов с сотрудниками по вопросу индексирования зарплат.

Летом активность работников ослабела, в отличие от инфляции, которая продолжила расти. Возвращение c каникул же началось со сложного уравнения. Уровень инфляции повысил требования работников, в то время как компании столкнулись с резким ростом цен на энергоносители и сырьё, а также с крайне туманными перспективами.

Чтобы сдержать недовольство, некоторые предприятия прибегли к чрезвычайным мерам по повышению покупательной способности, которые позволяют выплачивать своим сотрудникам новую не облагаемую налогом премию, однако инфляция вновь продемонстрировала, что эффект этой помощи был довольно ограниченным.

Таким образом, помимо широко освещаемого противостояния в компаниях TotalEnergies, ExxonMobil или в отрасли атомной энергетики, в начале октября во Франции наблюдается рост числа других социальных конфликтов. Например, только за последнюю неделю забастовки начались на рыболовных предприятиях в Сен-Мало, в Renault Trucks и в других крупных компаниях.

В этом контексте выступления на нефтеперерабатывающих заводах и призывы профсоюзов к проведению межпрофессиональной забастовки во вторник 18 октября могут побудить тех, кто не получил ожидаемой прибавки, также активизировать свои усилия, полагает газета.