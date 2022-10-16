 

Столтенберг – мы все хотим, чтобы украинский кризис завершился как можно скорее

16.10.2022, 16:55, Разное
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Применение ядерного оружия на Украине кардинальным образом изменит характер конфликта, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в своём интервью для Das Erste. При этом он отметил, что в РФ знают, что ядерную войну нельзя выиграть и потому нельзя начинать.


AP

В мире сейчас установилась опасная ситуация, созданная в результате спецоперации РФ на Украине и риторики российского руководства, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в своём интервью для Das Erste. Он отметил, что именно поэтому альянс имеет соглашение о защите всех своих участников.

Столтенберг отметил, что не стал бы спекулировать на тему взрывов газопроводов в Балтийском море, и призвал дождаться более подробных результатов расследований. Он также заявил, что Норвегия, ставшая важнейшим поставщиком газа в Европе, усилила защиту своей энергетической инфраструктуры.

«Россия знает, что ядерную войну нельзя выиграть, поэтому её нельзя начинать. РФ также знает, что применение ядерного оружия на Украине полностью изменит характер конфликта», — приводит издание слова Столтенберга.

При этом генсек НАТО не стал раскрывать детали по поводу изменения характера конфликта: Столтенберг лишь отметил, что Россию будут ждать тяжёлые последствия.

«Мы все хотим, чтобы этот конфликт закончился как можно скорее», — подчеркнул Столтенберг. Он также заявил, что Москва может закончить этот конфликт хоть завтра, в случае вывода своих войск. «Россия должна прекратить боевые действия. РФ должна вывести войска. Это лучший путь к мирному урегулированию на Украине», — приводит Das Erste слова Столтенберга. 


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