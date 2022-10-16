Мнение: Теракт или массовое убийство?

Позиция Следственного комитета России о бойне на полигоне в Белгородской области, в результате которой погибли 11 человек, а 15 мобилизованных получили ранения, похоже, отличается от позиции министерства обороны. Если военное ведомство сразу назвало стрельбу терактом, СКР это страшное слово и эту суровую статью УК пока не использует.

В своем Telegram-канале СКР проинформировал о возбуждении уголовного дела «по факту преступных действий в Белгородской области».



Отсюда

Мжду тем, «Коммерсантъ» написал, что «возбуждено уголовное дело о массовом убийстве по ст. 105 УК РФ». Но издание добавило, что « …может добавиться ст. 205 УК РФ (теракт)» (отсюда).

Похоже, что СКР не хочет искать доказательств, что на полигоне под Белгородом произошел именно теракт. То есть совершение «…действий, устрашающих население, …..либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти… либо воздействия на принятие ими решений».

В общем, нам, простым блогерам, только и остается что наблюдать за развитием событий….

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