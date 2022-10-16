 

Вместо Волочковой?! – Личное мнение

16.10.2022, 16:40, Разное
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На место королевы банного дела, которое много лет подряд занимает Настя Волочкова в шпагате, полезла наша гОленька Бузова.

Приехала в Сочи. Нашла сауну. И ка-а-ак давай фотографироваться!


Фото: Соцсети

Ещё немного и гОленька свергнет Волочкову. Или опять не выйдет?

Феномен Бузовой в том, что она везде не на своём месте. Ищет себя, пробует в разных ролях, но получается как-то не очень.

Вот понравились тебе баня и Волочкова в бане — научись не просто позировать в, как ты считаешь, романтической позе, а сделать на бочке с водой шпагат. Ещё лучше — научиться жонглировать при этом пятью вениками. Ну хоть что-то научись делать, чтобы переплюнуть профессионалов своего дела!

Но — нет. Захотелось стать королевой сцены — шепчет песни и требует в райдере лимузин. Появилось желание стать главной по баням — сделала неубедительное фото на фоне сруба.

И так — во всём.

Жалко гОленьку — планы громадные, цели высокие, а результат — как всегда. Лишь бы стихи писать не начала и картины маслом.

А у вас есть цель стать в чём-то лучшей? И как, получается или тоже как у Бузовой?

Источник: Лена Миро


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