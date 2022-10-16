 

Мнение: Трансгендеры против кондитера, насколько упал российский общепит и уход Данон из России

16.10.2022, 16:25, Разное
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1. Джека Филипса, многострадального кондитера-гомофоба из США, снова таскают по судам. Он теперь вышел на следующий уровень — его пытаются засудить трансгендеры, как минимум один из которых работает адвокатом. Трансгендеры специально приехали к нему, чтобы потребовать прославить содомский грех, получить отказ и подать после этого в суд (ссылка).
 
Как пишут читатели, мнение американцев разделилось примерно пополам, как и по многим другим вопросам сейчас. Половина США донатит активистам, чтобы на кондитера и дальше строчили кляузы. Другая половина демонстративно заказывает торты на свои празднества в лейквудской кондитерской, благо она стала известна далеко за пределами штата Колорадо. Сам городок Лейквуд, в котором христианин-кондитер ведёт свой бизнес, тоже прославился, так как поборник традиционных ценностей стал в США символом борьбы против радужной тирании.
 
Вот ссылка на сайт кондитерской. Если вы живёте в США, вы знаете, что делать.

2. Читатели пишут:
 
Я работаю аналитиком данных в компании, у которой есть доступ (обезличенный) к данным по выручкам заведений общепита. Думаю, вам интересно узнать, как отреагировал рынок общепита на мобилизацию:

— число посетителей общепита уменьшилось на 5-10%;
— сезонные колебания выручки в общепите могут достигать 20-30% от средней выручки;
— однако, если смотреть выручки год к году, конец сентября не должен был упасть;
— в феврале-марте 2022, после 24 февраля, рынок не падал по числу гостей, но была пересегментация: люди из заведений с более высоким средним чеком начали ходить в заведения с более низким среднем чеком. В такой миграции участвовало немного, около 5% гостей общепита. И сильней всего от начала СВО выиграли точки с шаурмой (как точки с самым низким средним чеком): у них был рост продаж. Сейчас же все сегменты примерно одинаково упали.
 
Пока что, если подытожить, текущая ситуация неприятна для рынка общепита, но далеко не смертельна. В тот же ковид было намного хуже.

3. Французская компания Danone ушла из России. Впрочем, само производство осталось на месте (ссылка):

Глава Молочного союза России Людмила Маницкая в беседе с газетой «Взгляд» оценила последствия ухода компании Danone из страны.

По ее словам, это событие было ожидаемым и закономерным. Теперь французское предприятие сменит собственника и руководство, а мощности продолжат производство продукции.

Маницкая пояснила, что таким образом поступили другие интернациональные компании, например Valio и Tetra Pak, они сохранили производственные процессы и рабочие места под российской юрисдикцией.

Таким образом, без молока, кефира и йогурта мы в любом случае не останемся.

Источник: Место для дискуссий


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