Специальный солнцезащитный крем для век: реальная необходимость или маркетинговый ход

Большинство из нас знает, что кожа вокруг глаз очень тонкая. Это делает ее более восприимчивой к старению и повреждению солнцем. Но людей, которые наносят на эту область лица солнцезащитный крем, не так уж и много. К тому же далеко не все знают, что существуют специальные составы именно для кожи вокруг глаз. Итак, попробуем разобраться, как и помощью чего мы можем защитить веки от солнца!

Зачем нужен крем с SPF для век?

Чрезмерное воздействие УФ-излучения может вызвать серьезные повреждения кожи вокруг глаз. Элизабет Хоукс, консультант по окулопластике и офтальмологический хирург, говорит о том, что это может привести к таким серьезным последствиям, как реконструкция века!

Область вокруг глаз также более подвержена преждевременному старению, чем остальная часть лица, из-за тонкой кожи, поэтому мелкие морщины вокруг глаз (гусиные лапки) часто являются первыми признаками старения.

Кристина Семкова, консультант-дерматолог, отмечает, что темные круги могут быть наследственными или вызваны плохим кровообращением, обезвоживанием и курением, но также на них может повлиять воздействие солнца.

Можно ли использовать обычный SPF-крем вокруг глаз?

Вы можете не тратить средства на специальный крем с SPF для век. Ваш солнцезащитный крем для лица вполне подойдет! Конечно, крем, разработанный для век, лучше, однако любой SPF лучше, чем вообще никакого SPF.

Если вы предпочитаете свести к минимуму продукты и использовать солнцезащитный крем для лица вокруг области вокруг глаз, у вас есть выбор: минеральный или химический солнцезащитный крем для век.

Минеральные солнцезащитные кремы работают на вашей коже, создавая физический барьер ультрафиолетовым лучам, и они, как правило, более безопасны, чем химические. Их часто рекомендуют для чувствительной кожи, но они могут оставлять раздражающий белый оттенок, который особенно заметен на более темной коже.

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Химические солнцезащитные средства проникают в кожу, поглощая и рассеивая солнечные лучи, но они могут не подойти людям с чувствительной кожей.

Как наносить SPF вокруг глаз?

Независимо от того, используете ли вы SPF для глаз или обычный SPF для лица, процесс нанесения одинаков. Наносите солнцезащитный крем безымянным пальцем, очень мягкими движениями и не растирайте кожу. При нанесении начинайте с внутреннего уголка глаза, аккуратно проводя наружу.

Важно отметить, что даже если вы наносите солнцезащитный крем вокруг глаз, вам все равно необходимо защищать глаза. Ультрафиолетовое излучение также может нанести вред самому глазу, вызывая белые наросты, называемые птеригиумом, или даже раковые образования в глазу.

Кроме того, УФ-лучи могут проникать в сетчатку, что вызывает солнечный ожог сетчатки. Так что, помимо крема, вам потребуются темные очки и шляпа!