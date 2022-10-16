Немецкий доктор рассказал о пользе лечебного холодания

Доктор медицины Август фон Богенборг выступил

в Кёльнском университете с лекцией о пользе лечебного холодания при

онкологических болезнях, депрессии и гипертонии. По словам учёного, охлаждение

температуры тела до 25 градусов исключает риск смерти от целого ряда болезней.

Так, по данным исследований, проведённых профессором,

из 100 пациентов, температура тела которых была доведена до 25 градусов Цельсия,

смертность от рака и гипертонии составила 0%. Также, спустя 30 минут после

начала эксперимента, ни один пациент не жаловался на усталость, головные боли,

депрессию и плоскостопие.

Доктор фон Богенберг считает, что будущей зимой

Германия сможет стать мировым лидером в лечении целого ряда болезней, и

поддержал действующий курс правительства на отказ от использования топлива с

целью спасения экологии. Учёный отметил, что при полном запрете на сжигание

топлива к концу зимы в Германии не останется ни одного гипертоника и

онкобольного.

«Первые эксперименты в области лечебного холодания

велись в 40-х, в них принимал участие мой дедушка, стоявший у истоков этой

науки. Думаю, в ближайшее время всем немцам предстоит ощутить на себе чудодейственный

лечебный эффект его методики. Для этого вовсе не обязательно ехать в стационар

лагерного типа, проходить холодотерапию можно прямо у себя дома. Для этого

достаточно отказаться от горючего топлива, которое при сгорании выделяет вредный

углекислый газ, и сосредоточиться на солнцеедении и вегетарианском питании», –

рассказал Август фон Богенберг.

—