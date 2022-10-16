Бывшая невестка Елизаветы II отметила день рождения в компании собак Ее Величества

От покойной королевы Елизаветы ее родственникам в наследство досталось кому что. Трон, а вместе с ним замок Балморал, большая коллекция произведений искусства, персональных инвестиций и филателистских редкостей отошла старшему сыну Чарльзу. Его жена получила титул королевы-консорт, который в Букингемском дворце к коронации планируют сократить до простого обращения “королева Камилла”. Принц Уильям стал хозяином действующей тюрьмы. А вот бывшей невестке Елизаветы, экс-супруге ее оскандалившегося сына Эндрю и матери внучек Ее Величества принцесс Евгении и Беатрис, Саре Фергюсон досталась пара пушистых хвостов – корги по кличке Муик и Сэнди, которые принимали участие в похоронной процессии наравне с другими членами королевской семьи.

В свой день рождения герцогиня Йоркская, которой 15 октября исполнилось 62 года, поделилась серией снимков с королевскими питомцами. И, судя по фото, троице не скучно в компании друга.

Подарки, которые продолжают прибывать, – подписала она кадры, на которых обнимает собак.

К слову, корги Елизаветы II у Фергюсон оказались не случайно. Двое щенков по кличке Муик и Фергус были подарены королеве принцем Эндрю, экс-супругом Сары, еще во время карантина, чтобы помочь скрасить Ее Величеству непростые дни, когда ее муж, принц Филипп был в госпитале. Один из тех корги умер в мае прошлого года, после чего королева королева завела еще одного пса – пушистого малыша Сэнди. Теперь собаки обустраиваются в своем новом доме в Ройал Лодж, Виндзор, вместе с пятью норфолк-терьерам герцогини Йоркской.