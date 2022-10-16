 

Глава МАГАТЭ Гросси: Никто не хочет ядерной катастрофы

16.10.2022, 15:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что никто не хочет ядерной катастрофы.

«Никто не хочет ядерной катастрофы, никто», – сказал Гросси в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», информирует РИА «Новости».

Ранее Путин на встрече Гросси заявил об опасной политизации в сфере атомной деятельности и призвал к снижению такой риторики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01.22 / Жители Костромы потребовали выдать им задержанных по делу об убийстве девочки

22.05.21 / При перестрелке у ТЦ в Волгограде пострадали три человека

26.11.20 / “В 60 раз меньше, чем у NASA”. Глава РАН заявил, что финансирование научного космоса в России снизилось до минимума

02.06.21 / Организаторы концертов рассказали о гонорарах Пугачевой, Галкина и Киркорова за выступления на корпоративах

24.02.21 / Руководителям оккупационной администрации Крыма сообщили о подозрении – прокуратура

30.04.22 / Мнения: Защита русского мира стала общим делом

05.11.21 / “Секси-Ирка. Женщина-вамп”, “Сногсшибательная фигура”. Актриса студии “Квартал 95” Сопонару снялась в эротичном образе

01.01.22 / Азаров обратился в Окружной админсуд Киева с требованием отменить введенные против него персональные санкции

06.11.21 / “Заболеваемость пойдет на убыль”. Ляшко заявил, что Украина вышла на пик волны СОVID-19

02.09.21 / Бывшего генпрокурора Афганистана эвакуировали в Испанию вместе с семьей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика