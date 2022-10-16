Глава МАГАТЭ Гросси: Никто не хочет ядерной катастрофы
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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что никто не хочет ядерной катастрофы.
«Никто не хочет ядерной катастрофы, никто», – сказал Гросси в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», информирует РИА «Новости».
Ранее Путин на встрече Гросси заявил об опасной политизации в сфере атомной деятельности и призвал к снижению такой риторики.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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