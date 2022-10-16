МО Белоруссии: Численность российской части региональной группировки войск составит чуть менее 9 тыс. человек

Численность российской части региональной белорусско-российской группировки войск составит чуть менее 9 тыс. человек, передислокация займет несколько дней, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

По словам Ревенко, первые эшелоны с военными ВС России, которые составят часть региональной группировки войск, начали прибывать в Белоруссию, передает РИА «Новости». Он добавил, что более подробно об этом сообщат 17 октября на брифинге для иностранных военных атташе.

Между тем в Минобороны Белоруссии сообщили, что в республику начали прибывать авиационная группа, которая войдет в РГВ.

Ранее президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о создании совместной региональной группировки войск РФ и Белоруссии. Как заявил, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, задачи развертываемой группировки войск республики и РФ сугубо оборонительные.

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