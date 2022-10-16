 

Начались переговоры российской стороны с представителями ООН по зерновой сделке

16.10.2022, 15:05, Новости дня
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В Москве начались переговоры российской стороны с представителями ООН по зерновой сделке, сообщают СМИ.

Как информирует РИА «Новости», ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что замгенсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан отправятся в Москву.

Целью поездки Гриффитс и Гриспан станет продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений, сказал Дюжаррик.

22 июля Россия и Украина (по отдельности) подписали соглашение с Турцией и ООН под гарантии Запада относительно процедуры вывоза украинского зерна. Параллельно была достигнута договоренность о том, что одновременно с разблокированием вывоза украинского зерна из оставшихся под контролем Киева причерноморских портов Запад не будет мешать экспорту российского продовольствия. На тот момент никаких санкций против российского зерна не было, однако Запад ввел различные ограничения на процессы обеспечения самого экспорта.

Однако, как указал глава российского государства Владимир Путин, «формально с наших удобрений сняты санкции, как и с продовольствия, но фактически ограничения существуют». «Есть ограничения, связанные с логистикой, с фрахтом судов, с проводкой денег, со страхованием. Многие из этих элементов ограничений сохраняются», – отметил он.

Как заявлял постпред РФ при ООН Василий Небензя, поскольку в рамках зерновой сделки по Украине так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений, Москва может отказаться от ее продления.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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