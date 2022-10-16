“Больше мне нужен”: развратница Глюкоза затащила в постель с мужем третьего

Певица состоит в браке уже 16 лет. Артистка вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, который старше нее на 13 лет. Несмотря на кажущуюся идиллию, по словам Глюкозы, в отношениях бывали разные периоды, однако сохранить союз в том числе помог и третий человек в их общей постели.

Как призналась певица, в свое время она решила обратиться за помощью к психологу, которого, по сути, пустила в их с супругом кровать, рассказывая самые интимные моменты. Для артистки важно, чтобы у их отношений с возлюбленным был сторонний наблюдатель, который может объективно оценить ту или иную ситуацию.

Однажды артистка привела на сеанс психотерапии и супруга. Говорит, очень переживала, боялась, как это может отразиться на их жизни. Как отметила Глюкоза, затащить в отношения с супругом третьего человека пришлось, так как она порой не понимала, как себя вести.

“Он больше мне нужен, а не моему мужу. Порой ты стесняешься сделать замечание супругу или задать какой-то вопрос, особенно если муж авторитарен”, – говорит певица.

Стоит отметить, что последнее время знаменитость шокирует подписчиков своего блога соблазнительными позами и нарядами. Порой на матери двоих детей красуется только купальник, едва прикрывающий интимные места. Некоторые считают, что Глюкоза стала развратной.