Стало известно о возвращении обозвавшей россиян рабами Пугачевой: Ком в груди давит, не проходит

Громким и скандальным был отъезд Аллы Пугачевой из России. Вначале из страны сбежал ее муж, который теперь колесит по миру, чтобы снять сливки наработанной в России популярности с фанатов, растекшихся по миру. Затем и Алла Борисовна купила билет на самолет за границу. Несколько раз, правда, все равно возвращалась. В последний раз, судя по слухам, для того, чтобы продать семейный замок в деревне Грязь и забрать документы на детей.

Не забыла Примадонна и о гадостях: обозвала соотечественников и фанатов “рабами” и “холопами”, чем настроила против себя огромное количество лояльных прежде людей. Кроме того, стало известно о том, что Алла Пугачева отравляла своих соседей. Канализация из замка отправлялась прямиком в единственное озеро деревни.

Тем не менее, есть те, кто уверены: возвращение Пугачевой, обозвавшей россиян рабами, не за горами. Певица Варвара, которая тепло относится к беглянке, уверяет: “Алла Борисовна — махина, глыба. Она очень мудрая, она сделает правильный выбор.” Каждый, кого знает Варвара, по ее словам, также уверен в скором возвращении Примадонны.

Времена сейчас трудные: к отменам концертов прибавляется тяжелое эмоциональное состояние. “Ком в груди, который давит, не проходит”, – постаралась описать она состояние большинства сограждан.

“Надо выстоять”, – отметила Варвара.