 

CNBC – «примем все необходимые меры» — Си предостерёг Запад от вмешательства в тайваньский вопрос

16.10.2022, 14:09, Разное
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На XX съезде Коммунистической партии Китая её председатель дал понять, что его страна не потерпит иностранного влияния на Тайвань. Более того, по словам Си Цзиньпина, Пекин не исключает возможности использовать силу, если возникнет такая необходимость, пишет CNBC.


AP

Пекин оставляет за собой право «принять все необходимые меры» против «вмешательства внешних сил» в тайваньский вопрос. Об этом на открытии XX съезда Коммунистической партии Китая заявил её председатель Си Цзиньпин, передаёт CNBC.

«Мы с величайшей искренностью и максимальными усилиями будем продолжать стремиться к мирному воссоединению, — отметил лидер Поднебесной. — Но мы никогда не станем обещать, что откажемся от применения силы. И мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры».

«Это касается исключительно вмешательства внешних сил и кучки сепаратистов, стремящихся к независимости Тайваня», — добавил Си. Тем самым он подчеркнул, что спор вокруг острова — это вопрос, который должны решать сами китайцы.

В последние месяцы напряжённость вокруг Тайваня усилилась после «скандального визита» на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Её приезд состоялся, несмотря на предупреждение Пекина, напоминает телеканал.

Власти КНР считают, что Тайвань не должен иметь права вести международные отношения. США признают Пекин единственным законным правительством Китая, но при этом сохраняют неофициальные отношения с островом, обращает внимание CNBC.

В своей новой речи Си уделил вопросу Тайваня большее внимание, чем пять лет назад на XIX съезде КПК. Участники этих важных встреч определяют, какие официальные лица станут лидерами партии и, в конечном итоге, Китая, поясняет телеканал.

В следующие выходные должны быть объявлены имена новой основной команды Си. Государственные должности, такие как председатель КПК и премьер, официально подтверждаются на ежегодном заседании правительства Китая, которое обычно проводится в марте, отмечает CNBC.


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