CNN – «опасная нация» — Пакистан вызвал посла США после заявлений Байдена о ядерном арсенале страны

Посла США в Пакистане Дональда Блума вызвали в МИД страны после комментариев президента Джо Байдена: он назвал это государство «одной из самых опасных наций в мире» из-за наличия ядерного оружия при отсутствии сплочённости. Пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф в ответ подчеркнул, что его страна — «ответственное ядерное государство», а её ядерный арсенал надёжно защищён согласно всем требованиям МАГАТЭ, пишет CNN.



AP

В субботу пакистанские официальные лица заявили, что вызвали американского посла в связи с комментариями Джо Байдена, который усомнился в безопасности ядерного арсенала Пакистана, пишет CNN. Согласно предоставленной Белым домом расшифровке речи президента на мероприятии по сбору средств для Демократической партии, прошедшем в Лос-Анджелесе в этот четверг, глава государства заявил, что Пакистан является «одной из самых опасных наций в мире», потому что у неё есть «ядерное оружие при отсутствии сплочённости».

В субботу премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф ответил на комментарии Байдена. «Пакистан — ответственное ядерное государство, — цитирует издание его сообщение в Twitter. — Мы гордимся тем, что наш ядерный арсенал обладает лучшими средствами по обеспечению безопасности согласно требованиям МАГАТЭ». Шариф подчеркнул, что в правительстве «со всей серьёзностью» относятся к мерам безопасности, и в этом никто не должен сомневаться.

Министр иностранных дел Пакистана Билавал Зардари отметил, что был удивлён высказываниям Байдена. В субботу на пресс-конференции в крупнейшем городе страны Карачи он вторил словам Шарифа о безопасности ядерного арсенала. «Мы соответствует всем без исключения международным стандартам в соответствии с (требованиями. — ИноТВ) МАГАТЭ», — заявил политик. Он списал слова Байдена на «недопонимание», которое возникает при недостаточном взаимодействии двух стран.

Зардари также добавил, что после совещания с Шарифом в МИД страны вызвали американского посла Дональда Блума. Источник в правительстве подтвердил CNN, что после комментариев Байдена посла вызвали в МИД Пакистана. Чиновник указал, что заявления президента сильно расстроили американских дипломатов в этом регионе.