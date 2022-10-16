 

Сильно похудевшая Ребел Уилсон намекнула на помолвку со своей возлюбленной

16.10.2022, 14:00, Разное
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Минувшим вечером 42-летняя Ребел Уилсон заинтриговала подписчиков своего блога снимком, сделанным в день рождения художника Алекса Израэля. На фото, опбликованным Уилсон в соцсетях, актриса позирует со своей возлюбленной Рамоной Аргумой, о романе с которой публично заявила в июне этого года. А на безымянном пальце Ребел блестит кольцо с крупным зеленым камнем в окружении бриллиантовой россыпи. Из чего поклонники сразу сделали вывод, что девушки тайно обручились. В комментария посыпались уточняющие вопросы, которые актриса пока решила оставить без комментариев.

Я вижу обручальное кольцо?

Вы что, помолвлены? – интересовались одни.

Я так рад, что Ребел нашла себе того, с чем счастлива. Здорово видеть эту улыбку на ее лице!

Она выглядит радостной, она буквально вся светится! – писал другие.

Напомним, свой каминг-аут Ребел Уилсон совершила 9 июня этого года. Актриса рассказала своим подписчикам, что отныне она идентифицирует себя как лесбиянка, а заодно познакомила их со своей девушкой. За год до того звезда “Отпетых мошенниц” рассталась со своим бойфрендом – миллионером, наследником американской пивоварни Budweiser Джейкобом Бушем, семья которого по состоянию на 2016 год занимала 16-е место среди самых богатых семей США с активами в 13,4 миллиарда долларов. Он был старше Ребел на 11 лет.

Кстати, именно после знакомства с Бушем Уилсон начала активно худеть. Ранее Ребел весила более 100 килограммов, за год похудела на 20. О том, как ей это удалось, рассказывали ее фитнес-тренер Йоно Кастано Асеро и диетолог Кейт Сейв. Но после расставания трансформация актрисы продолжилась. Позже она призналась, что решила сбросить лишний вес, чтобы увеличить свои шансы на здоровую беременность. Звезда не просто села на диету, а обратилась за помощью к специалистам. Сначала она прошла детокс-курс, а затем вместе с диетологом и тренером создала собственную программу питания и физических нагрузок.


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