В связи с санкциями китовое семя в йогуртах Danone заменят пальмовым маслом

В результате действий недружественных действий стран, которые ввели санкции против России, компания Danone разослала своим поставщикам меморандум о замене натурального продукта спермацет (китового семени), используемого для производства йогуртов, пальмовым маслом.

– Действия хотя и являются неприятными для наших поставщиков и потребителей, но сегодня мы вынуждены признать, что не можем обеспечить поставку натурального продукта из-за ограничения поголовья китов в настоящий момент, а также из-за логистических проблем. Согласно регламенту, на молочно-жировой продукции будет заменена маркировка БЗМЖ (без заменителей молочного жира) на СЗМЖ (с заменителем молочного жира), – прокомментировали новость в компании.

Роспотребнадзор особо отмечает, что поскольку компания испытывает сложности с оперативными поставками основного ингредиента для молочных продуктов, пальмовое масло больше не представляет опасности для потребителей. В настоящий момент проводятся изыскания по стабилизации количества пальмового масла, добавляемого в продукцию.

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