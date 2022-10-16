 

Смерть для науки не проблема, а лишь техническая тема

16.10.2022, 13:10, Разное
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До чего все-таки дошел прогресс! Некий доктор Жозе Кордейро заявляет ничтоже сумняшеся, что ученые «очень близки к решению» проблемы смерти.

Думаете, очередной «британский ученый»? Не угадали. Это просто-напросто венесуэльско-испанский инженер, а по совместительству — футуролог, экономист, трансгуманист, пишущий к тому же книжки.

Его считают «безнадёжным оптимистом, всегда переполненным энергией», то есть очередным мечтателем, выдающим желаемое за действительное. Недавно на Форуме будущего в Дубае Кордейро заявил, что люди, возможно, скоро смогут жить вечно.

Кто бы возражал! Однако разумные исследователи даже в самых смелых гипотезах предполагают, что это желание человечества, может, и сбудется, но явно не в ближайшем будущем, как вещает футуролог. По его мнению, тот, кто доживет до 2030 года, возможно, никогда не умрет. Дескать, технологии будут настолько развиты, чтобы жить вечно. А потому 60-летний предсказатель поведал The National:

«Я лично не планирую умирать. Мы очень близки к разгадке [смерти]. Старение — это техническая проблема, которую мы понимаем и, возможно, сможем обратить вспять».

По утверждениям специалистов, как только человек пройдет точку «скорости бегства от долголетия», то есть продолжительность жизни будет расти быстрее, чем стареют люди, он станет непобедимым. Благодаря огромному скачку в медицине и лучшему знанию об опасных привычках продолжительность жизни человека уже значительно возросла, но Кордейро считает, что наступил следующий этап ее увеличения:

«Мы изучаем, почему существуют определенные формы жизни, которые не стареют. Теперь, когда мы можем изучать бессмертных медуз, мы будем делать новые открытия очень быстро…».

Это он напоминает, что в настоящее время исследователи занялись изучением бессмертной медузы Turritopsis dohrnii, которая может возродиться в новом теле через 36 часов после физического повреждения или голодания. Кроме того, инженер вспомнил и о технических достижениях человечества:

«Раньше мы не умели летать, а теперь мы даже смогли побывать на Луне».

Одна беда — то самое человечество еще не готово к мысли о своем бессмертии. Хотя доктор надеется, что научный прогресс может быть достигнут, он признает: чтобы справиться с осознанием того, что мы можем жить вечно, потребуется большая психологическая адаптация:

«Существуют психические проблемы, которые необходимо решить, поскольку мы привыкли к тому, что все мы умрем, с самого начала существования человечества. Но так больше не должно быть».

Короче, смерть будет отдыхать. А поможет в этом человечеству своей просветительской деятельностью никто иной как сам доктор Жозе Кордейро.

Источники информации и фото: dailystar.co.uk, sunhome.ru, maxpark.com

Ненадежный источник: РИА Fognews


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