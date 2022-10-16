Брови полумесяцем и четкая подводка глаза: как сделать эффектный макияж для квадратного лица

У девушек с квадратным лицом широкий лоб и массивная нижняя челюсть. Именно поэтому, при нанесении макияжа нужно постараться сделать так, чтобы овал казался менее широким и более вытянутым. Вот несколько советов относительно того, какие именно приемы мейк-апа следует для этого использовать.

Правильно нанести основу

Для лица квадратной формы нужен макияж, который поможет скрыть угловатые части. Для основы отлично подойдет использование комбинации хайлайтера и контуринга. Это помогает в определенной степени изменить форму и контур лица.

Чтобы выполнить такую технику, нужно нанести светло-коричневую пудру для контуринга под линию челюсти и скулы, а также по обе стороны от переносицы.

Хайлайтер нанести на середину лба, вдоль переносицы и на скулы, чтобы уменьшить ширину лица. Аккуратно надеть и повернуть кисть ото лба, переносицы, щек к подбородку, чтобы растушевать контуры и блики. Затем завершить основу макияжа при помощи прозрачного слоя пудры.

Брови

Поднятые вверх брови могут несколько сгладить контуры квадратного лица и сделать внешний вид более мягким и нежным.

Кроме того, отлично будет смотреться форма бровей в виде полумесяца. Такое очертание достаточно мягкое. Это позволяет сделать внешний вид более женственным и нежным.

Макияж глаз

Острые, тонкие, четкие и элегантные линии подводки помогают сделать глаза визуально больше и сокращают расстояние между ними.

Женщинам с квадратным лицом также стоит использовать темные тени для век, чтобы удлинить линию подводки. Однако при этом не стоит делать макияж глаз слишком тяжелым, так как это приведет к тому, что вы станете выглядеть старше своих лет.

Как правильно подобрать прическу

Хорошо подойдут нежные и длинные локоны до ключиц. Такая прическа поможет сделать образ более романтичным и привлекательным.

В зависимости от личных предпочтений можно создать волнистую прическу, уложив пряди в хвост, оставив при этом несколько свободных локонов, чтобы они красиво облегали овал. Это поможет сделать форму лица более гармоничной.

Что же касается челки, то будь то пробор посредине или же сбоку, тонкая челка является самым наилучшим решением. Это поможет создать мягкие и нежные линии около лица.

В сочетании с правильно подобранным оттенком волос, это позволит сделать так, что лицо будет буквально сиять.

Девушкам с квадратным лицом совершенно не подходят длинные прямые черные волосы, плотно прилегающие к щекам. Это только лишь подчеркивает широкую форму скул и линии подбородка.

Кроме того, черный цвет подчеркивает контуры лица, увеличивая угол, который должен быть скрыт.