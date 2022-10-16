 

“Пашка спасибо сказал”: молодуха Прилучного погнала взашей использованную Карпович

16.10.2022, 12:50, Разное
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В жизни у Мирославы Карпович наступила не иначе как черная полоса. Вначале Павел Прилучный не афишировал их отношения, а затем и вовсе ушел к коллеге по съемочной площадке сериала “В клетке” Зепюр Брутян. На новой возлюбленной он сразу же женился, после чего стал как из пулемета давать интервью и отпускать комментарии. Некоторые из них затрагивали и Мирославу. Оказалось, что по мнению Павла у них и отношений-то не было: поддержали друг друга в сложный момент и пошли дальше.

Недавно появились слухи о том, что Брутян заменит Карпович не только в постели Прилучного, но и на сцене. Вначале Мирославу сняли со спектакля “Косметика врага”, а роль отдали иной девушке. В конечном итоге это место также займет Зепюр Брутян, считает блогер Лена Миро. Молодухе Прилучного нужно лишь слова подучить.

Место Карпович в этой истории незавидно, считает Миро. Не поняла, что она проходной вариант: думала, что все вложенные силы окупятся, ей скажут спасибо, оценят труды и полюбят за это.

“Пашка спасибо сказал”, – отметила Лена Миро. Но не более. Мужчина решил свои внутренние проблемы и нашел новую возлюбленную. А та уже погнала взашей использованную “жилетку” не только из жизни экс-возлюбленного, но и со сцены.


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