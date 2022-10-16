 

Билли Айлиш заметили на свидании с солистом группы The Neighbourhood

16.10.2022, 12:39, Разное
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20-летняя Билли Айлиш, похоже, окончательно оправилась от расставания с актером Мэттью Тайлером Ворсом и закрутила новый роман. Подтверждение тому – случайное фанатское видео, сделанное  в Universal Studios Hollywood. В коротком ролике Билли выходит из лабиринта с привидениями, держа за руку парня. Вычислить его личность не составило большого труда – солиста группы The Neighbourhood Джесси Джеймса Руторфорда выдали многочисленные татуировки и похожие фотографии, которыми он и Билли поделились в соцсетях. Совместных снимков, разумеется, среди них не было.

Видео разлетелось по соцсетям и не обошлось без осуждающих комментариев. По мнению поклонников, Билли снова наступает на те же грабли, выбирая себе возлюбленных постарше. Джесси на 11 лет старше Айлиш, и всего на год младшее ее прежнего бойфренда, с которым певица, по слухам, рассталась из-за его многочисленных измен. Впрочем, Мэттью Ворс сразу же попытался эти домыслы развеять.

Билли Айлиш

Никто никому не изменял. Отношения просто заканчиваются. Лгать в интернете и придумывать слухи опасно! – написал он в соцсетях, подтвердив тем самым разрыв с певицей.

В отличие от Ворса солист группы The Neighbourhood, кажется, не имеет полигамных наклонностей. До Билли у Джесси было всего лишь два публичных романа. Он долгое время встречался с автором-исполнительницей Анабель Инглунд, а после их расставания в 2015 году у него начались отношения с моделью Девон Карлсон, которые сошли на нет в начале этого года.

Джесси Джеймса Руторфорд и Девон Карлсон


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