 

Житель Красноярска замёрз в сугробе после бурного празднования первых заморозков в Европе

16.10.2022, 11:33, Разное
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В Красноярске службы отыскали тело местного жителя, пропавшего без вести неделю назад во время первых заморозков.

Как оказалось, 52-летний мужчина замёрз в сугробе после застолья с друзьями. Местные СМИ уточняют, что компания праздновала первые холода в Европе.

Санкции против РоссииИсчезновение заметили лишь спустя пять дней. Поначалу родственники решили, что пропавший прячется от мобилизации, и не слишком волновались, однако затем тревогу забили его друзья по патриотическому автомобильному клубу «Можем повторить. Регион 24» – в гараже, где они все вместе прячутся от призыва, он тоже не появлялся.

Следствие установило, что неделю назад пропавший вместе с друзьями бурно отмечал похолодание в Европе. Компания из пятнадцати человек купила по этому поводу ящик водки, который был опустошён менее чем за полдня. По всей видимости, по пути домой мужчина заснул в сугробе и замёрз – заморозки в тот день начались не только в Европе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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