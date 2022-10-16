 

Переобулась? Орущую украинские лозунги мать Королевой нашли в обнимку с российским флагом

16.10.2022, 11:27, Разное
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Людмила Порывай – мать Наташи Королевой. Пожилая женщина уже лет 30 назад переехала в Америку, оттуда теперь беспрестанно хвастается своей жизнью: океаном, бутиками,а на прошлой неделе – машиной. Позировала в
Bentley в надежде заставить подписчиков завидовать.

Кроме того, она постоянно делится видео. На одном из них
ее нашли в обнимку с российским флагом: приурочено оно было к Дню Победы 2021 года. Людмила сидела в компании своего
мужа, в руке которого была заметна рюмочка, и высказывалась про победу в
ВОВ, которую отмечают в Америке так же грандиозно, как и в России.
Рассказывала, в общем, подписчикам про патриотизм, сидя при этом в
Майами.

Недавно женщина кардинально поменяла свои политические взгляды. Переобулась, как говорится, в полете. Посетила женщина концерт, на котором выкрикивала гадости про своего зятя Сергея Глушко. Затем орущая украинские националистические лозунги мать Королевой прыгала по сцене с украинским флагом.

От своих земляков-украинцев Людмила после тех поступков поддержки не получила, а миграционная служба Украины и вовсе лишила мать и дочь права въезда на историческую родину. Российских фанатов такой поступок оскорбил, поэтому многая часть лояльных людей перестала быть таковыми: поклонники сразу говорили, что подобные выходки матери могут стоить дочери карьеры в России.


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