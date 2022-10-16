Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон возобновили общение на фоне скандальных выходок Канье Уэста

За последнюю неделю Канее Уэст отличился по части публичных заявлений. За антисемитские посты его заблокировали в соцсетях. А после того, как он в разговоре с журналистами выдал адрес школы, в которой учатся его дети, на его звонки перестала отвечать и Ким Кардашьян. И это не удивительно, учитывая пошлые нападки рэпера, которые Ким пришлось терпеть, только потому, что она не хотела лишать детей возможности видится с отцом.

Не смотря на то, что в этот раз Кардашьян решила максимально ограничить контакты с бывшим мужем, проблемы Уэста с ментальным здоровьем, не могут ее не расстраивать. В этот непростой для семьи Ким период комик Пит Дэвидсон стал первым, кто предложил ей свою моральную поддержку.

Пит несколько раз писал Ким обо всей ситуации с Канье, потому что он все еще заботится о ней как о человеке и хотел проверить, как у нее дела. Он постоянно был на связи, хотя него сейчас съемки. Он такой мил парень, и Ким благодарна ему за то, что они все еще могут быть друзьями, – подтверждают инсайдеры Hollywood Life.

Напомним, Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались в начале августа спустя 9 месяцев романа – тихо и без публичных заявлений. И пока поклонники гадали о причинах их неожиданного разрыва, комик успел свести татуировки, посвященные Ким.