 

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон возобновили общение на фоне скандальных выходок Канье Уэста

16.10.2022, 11:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

За последнюю неделю Канее Уэст отличился по части публичных заявлений. За антисемитские посты его заблокировали в соцсетях. А после того, как он в разговоре с журналистами выдал адрес школы, в которой учатся его дети, на его звонки перестала отвечать и Ким Кардашьян. И это не удивительно, учитывая пошлые нападки рэпера, которые Ким пришлось терпеть, только потому, что она не хотела лишать детей возможности видится с отцом. 

Не смотря на то, что в этот раз Кардашьян решила максимально ограничить контакты с бывшим мужем, проблемы Уэста с ментальным здоровьем, не могут ее не расстраивать. В этот непростой для семьи Ким период комик Пит Дэвидсон стал первым, кто предложил ей свою моральную поддержку. 

Пит несколько раз писал Ким обо всей ситуации с Канье, потому что он все еще заботится о ней как о человеке и хотел проверить, как у нее дела. Он постоянно был на связи, хотя него сейчас съемки. Он такой мил парень, и Ким благодарна ему за то, что они все еще могут быть друзьями, – подтверждают инсайдеры Hollywood Life. 

Напомним, Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались в начале августа спустя 9 месяцев романа – тихо и без публичных заявлений. И пока поклонники гадали о причинах их неожиданного разрыва, комик успел свести татуировки, посвященные Ким.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07.20 / Провокаторы «НЕТ!» после провала едут в Хабаровск

07.04.21 / Политика: Отношениям России и Индии угрожают планы «азиатского НАТО»

24.02.22 / Мнение: Вот почему я перестал быть борцом за демократию и прочее…. на связи любитель Лешки Навального.

26.03.22 / В окруженном Мариуполе заканчиваются запасы воды и продовольствия

23.07.22 / Аренда “однушек” в Москве подешевела на 13%

19.08.22 / Эстония аннулировала визы российским туристам

10.01.22 / Мнение: Как подполковник Гарбузюк делал революцию в Казахстане

04.03.21 / Зачем Россия срывает мирный процесс в Сирии?

05.02.21 / Джиджи Хадид о домашних родах, поддержке Зейна Малика, своей “немодельной” фигуре и планах на актерскую карьеру

06.02.22 / При обыске в офисе Deutche Welle нашли портрет Геббельса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика