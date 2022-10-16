Перспективные программисты уезжают из Петербурга из-за недостаточной поддержки Смольным

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о важности цифрофизации. Он отметил, что IT-индустрия является одним из приоритетных направлений. Однако на данный момент город практически не поддерживает сектор. В результате ценные кадры мигрируют в другие регионы.

«Для нас цифровизация – одно из приоритетных направлений развития экономики. Наши компании создают продукты мирового уровня. В будущем город еще больше усилит поддержку IT-отрасли», – сообщил градоначальник.

Индустрия находится не в самом лучшем положении. Администрация Александра Беглова принимает слабые меры для поддержки IT-компаний. СМИ сообщают о том, что перспективные кадры покидают Северную столицу. Они отправляются в другие города. Например, в Москву. Столица привлекает их большим количеством вакансий и выгодными предложениями на рынке труда.

И все же в Петербурге IT-сфера подает большие надежды. Так, власти отчитывались о том, что компании этого сектора принесли бюджету Северной столицы 32 млрд рублей только в период с января по август. Однако это не мотивирует Смольный активнее поддерживать отрасль, в том числе и финансово.

Это сказывается на городских проектах. К примеру, об анонсированном в рамках транспортной реформы «Портале общественного транспорта Санкт-Петербурга» чиновники вовсе перестали говорить.