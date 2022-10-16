Женщина должна что-то создавать: что на корню разрушает уникальную женскую энергию

Что делает женщин яркими и привлекательными? Что придает нам это удивительное сияние, исходящее изнутри? Разумеется, наша энергия. Но, к сожалению, существует огромное количество вещей могут истощить женскую энергию или ослабить ее поток. Следующие десять вещей буквально убивают вашу женственность!

Чрезмерное общение с внешним миром

Женщина должна общаться с теми, кто ее любит. Мужчины совершенно другие: они предназначены для общения с внешним миром – и решение проблем через него. Важно осознать эту разницу, принять, что энергетически женщины утонченнее, нежнее, сложнее. Одна из самых больших ошибок, которую совершают женщины, — это иметь дело с низкими вибрациями. Из-за этого нарушается их естественный поток и истощается энергия.

Отсутствие физической активности и ухода за своим телом

Мы можем усилить свою удивительную энергию, если будем заботиться о собственных здоровье и красоте. Обесцененная и нездоровая женщина слаба как физически, так и энергетически.

Отсутствие выражения эмоций

Зачастую женщины считают, что можно показывать только положительные эмоции, мыслить позитивно, всегда улыбаться и смеяться. Однако важно делиться и негативными переживаниями – конечно же, не с первым встречным! Важно найти человека, которому вы сможете доверить свои самые глубокие чувства, потому что эмоциональная изоляция истощает женскую энергию.

Отсутствие увлечений

Представительницы прекрасной половины человечества получают немало энергии и позитивных эмоций благодаря тому, чем она занимается. Женщине просто жизненно важно иметь хобби, которое непременно должен поддерживать мужчина. Подумайте, что вам нравится делать: возможно, вы любите танцевать, рисовать или всегда мечтали играть в театре.

Отсутствие дел

Когда женщина ничего не создает, ее энергия застаивается. Все, что барышни делают своими руками, — создают что-то творческое, занимаются уборкой, готовят, работают в саду или дома – крайне важно для усиления женской энергии. Создавая что-то красивое, вы и сами становитесь привлекательнее! А вот если целыми днями сидите без дела, вы деградируете и теряете всю свою энергию.

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Необходимость решать

Женщина должна вдохновлять, а не решать проблемы самостоятельно. Это вовсе не значит, что представительницы слабого пола ничего не решают: они делают это так же, как и мужчины, и берут на себя такую ​​же сильную роль, но у них другой способ решения этих задач. Не будьте мужчиной в решении тох сложностей, которые дает вам жизнь.

Мужские качества

В наши дни мы можем легко отличить мужские профессии от женских, но когда женщина выполняет задачи, требующие больших усилий, она теряет свою женственность. Женщина, работающая в мужской сфере, поначалу может казаться более привлекательной и яркой личностью, однако со временем в ней будет гораздо больше мужской энергии.

Соперничество

Важно помнить, что женскую энергию способно разрушить соперничество, а также попытки конкурировать с другой женщиной. Никто и никогда не должен доказывать свое превосходство и красоту, ведь каждый человек идеален именно таким, какой он есть!

Отсутствие подруг

Женщине необходимо общение с другой женщиной. Дело в том, что это еще один важный источник энергии. Без такого общения представительница прекрасного пола будет чувствовать упадок сил и раздражение!

Нехватка личного времени

Женщине требуется время для себя, для личных дел, будь то чтение или маникюр. Позаботьтесь о своей женственности и настроении. Никогда не убегайте от своей природы, пытаясь быть тем, кем вы не являетесь.