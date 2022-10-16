 

Володин призвал граждан сообщать о нарушениях в ходе частичной мобилизации

16.10.2022, 10:05, Разное
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Нужно сделать все, чтобы частичная мобилизация достигла своих целей и решила поставленные задачи, заявил Володин. Призыв должен пройти в соответствии с федеральными законами, указами президента и нормативными актами, написал спикер.

“Если вы столкнулись с нарушениями — обращайтесь. Есть поручение Президента контрольно-надзорным органам, депутаты со своей стороны также окажут помощь”, – обратился Володин к подписчикам своего телеграм-канала.

По его словам, приемная Госдумы рассмотрит обращения в приоритетном порядке и отреагирует на них.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Госдума приняла законы о гарантиях для военнослужащих. Речь идет о сохранении рабочих мест, возможности воспользоваться кредитными каникулами, отмене пени за просроченные платежи по жилищно-коммунальным услугам.

Президент России Владимир Путин 14 октября заявил, что частичная мобилизация завершится в течение двух недель. Новых таких мероприятий не планируется, сказал глава государства.


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