Внутренний стержень: 6 фильмов, которые вдохновят вас на новые свершения

“Легенды Саванны”



В фильме о трогательной дружбе популярного актера и обычного 13-летнего мальчика сыграл Омар Си, причем эту роль знаменитого француза можно назвать отчасти биографической: его персонаж впервые приезжает на историческую родину, в Сенегал, на презентацию своего романа. О том, что в Сенегал приедет его кумир, узнает мальчишка Яо, и ради встречи с любимым актером Яо проделывает путь длиной в 387 километров из глубинки до столицы. Актер тронут таким поступком, и поэтому после презентации он решает отвезти Яо домой. Так начинается дорога, полная удивительных открытий как для маленького парня, так и для умудренного жизнью актера.

“Париж подождет”



Еще один фильм о короткой поездке, которая позволила героине отвлечься от рутины, по-новому взглянуть на жизнь и вдохновиться на перемены, сняла Элинор Коппола – супруга Фрэнсиса Форда Копполы. Кстати, сама история Элинор тоже вдохновляющая, ведь свой полнометражный дебют она сняла на пороге 80-летия.

Жена кинопродюсера Анна заскучала в размеренной жизни и поездках вслед за супругом, но встреча с его деловым партнером и предложение проехаться по Франции, наслаждаясь природой и гастрономией, оказывается ровно тем, что нужно Анне. Она решает, что столичный Париж подождет, и едет изучать новую жизнь.

“Здравствуйте, меня зовут Дорис”



Выход из зоны комфорта – важное условие для того, чтобы поймать вдохновение. Расстаться со своим привычным способом жить эту жизнь решает 60-летняя Дорис после смерти своей матери, за которой она ухаживала чуть ли не половину своей жизни. Теперь, когда ее ничто не останавливает от жизни на полную катушку, Дорис внезапно кладет глаз на молодого парня, и, прислушиваясь к совету гуру по мотивации, решает с ним переспать, чтобы начать новый этап.

“Параллельные матери”



История беспощадна к людям, а историческую память каждое новое поколение толкует по-своему. Но Дженис, героиня Пенелопы Крус, не оставляет попыток узнать, что случилось с ее семьей в давно прошедшие времена Гражданской войны, и использует каждую, казалось бы, незначительную зацепку, чтобы докопаться до правды. Пример героини вдохновляет, однако на самом деле фильм Педро Альмодовара посвящен не только исторической памяти и мотивации на установление справедливости, а двум женским судьбам, которые трагически переплетаются.

“Школа рока”



У Дьюи, героя Джека Уайта, есть ответ на вопрос, что делать, когда ты оказался никому не нужным музыкантом без денег, выкинутым со всех работ. Дьюи решает не впадать в отчаяние и откликается на объявление о поиске учителя музыки в школу. Он любит свое дело, и дети, видя вдохновленного музыкой учителя, заряжаются его энергией. Герою предстоит вести свою команду на музыкальный конкурс, попутно мотивируя учеников не сдаваться в трудных ситуациях.

“Волк с Уолл-стрит”



И напоследок – блокбастер Мартина Скорсезе с Леонардо ди Каприо и Марго Робби. Внутри сюжета о бесстрашном брокере также лежит вдохновляющая идея о том, что ничего невозможного нет, есть только границы, которые каждый человек устанавливает себе сам. Джонатан Белфорт строит свою денежную империю, ходит по вечеринкам, легко заводит знакомства и не сдается даже тогда, когда его делами начинает интересоваться ФБР.