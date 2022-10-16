«Эдмон Дантес не бежал из замка Иф, а записался в иностранный легион» – обнаружена первоначальная версия «Графа Монте-Кристо»

В авторитетном французском издании L’Humanité опубликована статья главного научного сотрудника Национальной библиотеки Франции Николя Шовена, которому удалось обнаружить подлинную рукопись «Графа Монте-Кристо».

Как выяснилось, всемирно известный роман Александра Дюма был практически полностью переписан его издателем Жаком Араго по просьбе министра иностранных дел Франции Шарля Тайлерана.

– Тайлеран считал, что замысел Дюма может выставить французского короля Луи-Филиппа не в самом лучшем свете, особенно в других странах. Поэтому он посоветовал скорректировать сюжет, – заявил Шовен.

В первоначальной версии «Графа Монте-Кристо» Эдмон Дантес не бежал из замка Иф, а принял предложение вербовщика иностранного легиона «искупить свою вину верной службой Королю и Отечеству». В Легионе Дантес познакомился с полковым капелланом аббатом Фариа, который перед смертью раскрыл ему тайну клада, зарытого на острове Монте-Кристо.

В настоящий момент специалисты Национальной библиотеки Франции готовят выставку «Настоящая история графа Монте-Кристо», а подлинная версия романа Александра Дюма будет опубликована в 2023 году.

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