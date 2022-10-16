 

Спикер Госдумы Володин: Необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация достигла своих целей – каких, не сообщил

16.10.2022, 9:30, Новости дня
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей.

Как сообщил Володин в своем Telegram-канале, необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация достигла своих целей и решила поставленные задачи.

По его словам, важно, чтобы она прошла в соответствии с законами, нормативными актами и указами президента России. Он отметил также, что мобилизационные мероприятия завершатся через две недели.

При этом Володин попросил всех, кто столкнулся с ошибками и нарушениями при частичной мобилизации обращаться к нему с этими вопросами. Он добавил, что приемная Госдумы будет в приоритетном порядке будет рассматривать такие обращения.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что линия соприкосновения с Украиной составляет 1,1 тыс. километров, охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому нужно было объявить частичную мобилизацию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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