 

Председатель КНР Си Цзиньпин: Китаю необходимо совершенствовать механизмы борьбы с санкциями

16.10.2022, 9:30, Новости дня
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Китаю необходимо совершенствовать механизмы борьбы с санкциями, а также систему национальной безопасности, сообщил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.

По словам Си Цзиньпина на 20-м съезде КПК от имени Центрального комитета партии 19-го созыва, Китаю нужно совершенствовать механизм противодействия вмешательствам извне, санкциям и экстерриториальной юрисдикции, передает РИА «Новости». Он добавил также, что стране необходимо формировать объемную систему защиты и совершенствовать систему нацбезопасности.

Ранее китайский лидер заявил, что Китай стремится мирно воссоединиться с Тайванем, но обещать отказаться от применения силы не намерен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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