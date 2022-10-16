 

Скандалила, изменяла и довела до алкоголизма: что стало с непутевой женой Хворостовского

16.10.2022, 8:40, Разное
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Дмитрий Хворостовский запомнился всем не только как невероятно талантливый артист, но и как примерный семьянин. Последние 17 лет своей жизни певец был счастлив в браке со второй супругой Флоранс Илли-Хворостовской, которая подарила ему двоих детей. Однако в личной жизни звезды не всегда царила гармония. Прежде чем встретить Флоранс, Дмитрий успел настрадаться в союзе с первой избранницей.

Впервые Хворостовский связал себя узами брака еще в молодости. С будущей супругой, артисткой кордебалета Светланой Ивановой, он познакомился во второй половине 80-х. Возлюбленная была старше певца на три года и воспитывала дочь от прошлых отношений, но это его не смутило. Дмитрий твердо решил жениться на избраннице.

В 1991 году Хворостовский и Иванова сыграли свадьбу. Артист удочерил наследницу супруги и воспитывал ее как родную. А через несколько лет семья перебралась в Лондон, где появились на свет близнецы Данила и Александра. Увы, пополнение не смогло скрепить отношения супругов. К моменту, когда родились малыши, брак уже трещал по швам.

Близкие и друзья пытались уберечь Дмитрия от этого союза еще до свадьбы. Однако он был слишком влюблен и не хотел ничего слышать. А вскоре после бракосочетания супруга артиста проявила свое истинное лицо. В семье начались скандалы, драки и измены со стороны жены.

Своим поведением Светлана буквально довела Дмитрия до алкоголизма. Из-за постоянного стресса артист начал пить и едва не погубил свою карьеру. Кроме того, у него начались серьезные проблемы со здоровьем. А развод ударил по состоянию звезды еще больше. Иванова требовала от певца огромные пособия и долго таскала его по судам. К счастью, к тому моменту он уже нашел настоящую любовь в лице второй супруги Флоранс Илли. По словам Хворостовского, именно она вытащила его из тяжелого состояния.

После развода артист продолжал заботиться о детях и платил алименты, но не поддерживал связь с непутевой бывшей женой. Светлана оставалась домохозяйкой и не вышла замуж.
Лишь в 2015 году, впервые за много лет, экс-супруги поговорили по телефону. Незадолго до этого у Дмитрия обнаружили опухоль мозга. Возможно, в тот момент бывшим возлюбленным удалось отпустить все прошлые обиды.

К сожалению, вскоре после этого разговора Ивановой не стало. Она скончалась от сепсиса 31 декабря 2015 года. Поговаривали, якобы к заражению крови привел невылеченный менингит. Похороны Светланы прошли в Лондоне, но артист не смог на них присутствовать. В тот момент он был на гастролях.


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