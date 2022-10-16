«Я утонул и был отправлен в некий зал ожидания с другими умершими, но два гуманоида вернули меня обратно»

Фил Ройз рассказал, что после того, как он утонул, он оказался в своего рода “зале ожидания”, где находились другие только что умершие люди. А потом две таинственные гуманоидные фигуры вернули его обратно на Землю.

Ройз рассказал о своем случае в новом видео YouTube-канала “The Other Side NDE”, посвященному околосмертному опыту.

В 2012 году он отравился едой и ему было очень плохо. Когда он мылся в душевой кабинке, его вырвало, он потерял равновесие и упал на пол кабинки, ударившись головой. Но не это стало причиной его “смерти”, а то, что при падении он своим телом прочно перекрыл душевой слив и вода стала быстро заполнять кабинку.

Ройз помнит, как он пытался бороться, но у него совсем не было сил и вода в итоге накрыла его лицо. А потом он оказался в странном месте.

“Следующее, что я помню, я нахожусь в месте, похожем на комнату, размером с обычную спальню. Там был пол моей ванной, но вокруг меня были другие люди в других комнатах”, – рассказал он.

“Я видел, что вокруг меня были другие люди, справа от меня был парень, который лежал на полу, он стоял на четвереньках и стонал. Он выглядел так, как будто его тоже отравили пищей.

Я также слышал, как неподалеку женщина стонала, и я действительно мог знать, о чем она думает. Ей было грустно, потому что она умерла, и у нее были маленькие дети, которых она не хотела оставлять.

Я не понимал, что я еще не окончательно умер, но я, очевидно, находился “в очереди на Небеса” или в том месте, куда вы идете после смерти, чтобы расслабиться или выйти из своей энергетической формы вашего земного тела или что-то в этом роде – я не знаю.

Выглядело так, как будто мы все прибыли сюда в одно и то же время, и это было похоже на большую очередь.

У меня сложилось впечатление, что мы движемся куда-то, может быть направляемся в мир духов или в какое-то место, куда вы, возможно, попадаете, чтобы изменить свою душу, получить другое тело и вернуться через луну, чтобы перевоплотиться или что-то в этом роде”.

Фил Ройз живет в Далласе, штат Техас. Он считает, что тогда отравился несвежим расфасованным салатом из супермаркета. В какой-то момент, уже придя домой, он ощутил себя очень слабым. Потом у него начались боли в животе, была рвота, а когда он вечером лег спать, то долго не мог заснуть.

А наутро он пошел в душ перед работой и там все это с ним и случилось. И он уже почти был готов отправиться туда, куда шли другие умершие, но вдруг перед ним появились два человекоподобных существа.

“Эти два существа подошли к комнате, где находился я, и смотрели на меня сверху вниз. Они выглядели мужчинами. Я не помню конкретно их лиц. Я не помню, были ли у них длинные волосы и бороды или, может быть, они выглядели как ангелы или что-то в этом роде, но у меня сложилось впечатление, что они были гуманоидами (человекоподобными), но все-таки не совсем такими, как мы.

Тот, что справа от меня, сказал тому, что слева от меня:”Что он здесь делает? Ему здесь не место. Отправьте его обратно в душ”.

И я сразу же вышел из своей “комнаты” или своего “пузыря”, развернулся и пошел обратно через туннель света. Это был не белый свет, это было похоже на разноцветные огни. Потом воспоминание об этой сцене заканчивается и я “просыпаюсь” в своей душевой кабине”.

Однако, он еще не вернулся в свое тело. Фил сразу понял это, потому что не ощущал никакой боли. Потом он увидел, что смотрит сверху вниз на свое тело и что лишь небольшая часть его головы торчит над водой. Все выглядело так странно, что Фил даже не сразу понял, что смотрит именно на свое тело.

Но через несколько мгновений Фил вернулся в свое тело и у него наконец нашлись силы, чтобы подняться из воды. Он был спасен.

Фил говорит, что этот инцидент изменил его навсегда.

“Я больше не беспокоюсь о смерти. Я знаю, что мы продолжаем жить и наша душа живет вечно, и мы попадаем в разные места. Я потерял мотивацию к своей карьере, к восхождению по карьерной лестнице и к зарабатыванию больших денег. Многие вещи больше не имеют для меня значения.

У меня теперь нет желания иметь супер приятные материальные блага. Я ныне другой человек. Я гораздо более духовный, не такой религиозный, не такой организованный религиозный, но я гораздо более духовный, чем раньше.

В этом своем опыте я не видел Господа или Бога, отца нашего, хотя я знаю, что они существуют – просто у меня не было много времени”.