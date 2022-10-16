Откровения о пришельцах от пилота ЦРУ Джона Лира

Бывший пилот ЦРУ Джон Лир посвятил часть своей жизни службе в ВВС США, а затем работал в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ). Во время войны во Вьетнаме (1970-е) он летал на грузовых самолетах по заданиям ЦРУ, а позже совершал вылеты в другие горячие точки.

Его контакты в аэрокосмическом мире были обширными, и в какой-то момент Лир серьезно заинтересовался секретными самолетами и проектами.

В 1980-х годах он посетил секретные военные базы в пустыне Невада, в том числе то, что позже стало известно как Зона 51, о которой тогда еще общественность ничего не знала. После этого его “прорвало”, он начал раздавать интервью об НЛО и связи инопланетян и военных США, потому что ощущал сильную потребность в том, чтобы ту информацию, которую узнал он, знали все.

Все началось с того, что в июле 1987 года Джон Лир рассказал об инциденте с огромным НЛО, который следовал за грузовым самолетом над Анкориджем, Аляска, и об инциденте 1975 года, когда НЛО зависли над стратегическими авиационными командными базами.

Журналист-расследователь Джордж Кнапп в конце лета 1987 года взял у Лира большое видеоинтервью для передачи “On The Record”, транслируемой на KLAS TV в Лас-Вегасе, Невада. Это интервью стало знаковым для уфологии на последующие лет двадцать как минимум:.

Кнапп: Раньше вы говорили, что многие их намерения были враждебными, и вы упоминали ранее, что было много наблюдений НЛО вокруг военных баз. Почему мы не видим их здесь в Лас-Вегасе, у нас здесь много военных баз.

Лир: Ну, на самом деле было много сообщений об НЛО в окрестностях Лас-Вегаса, а не конкретно над базами ВВС.У нас есть испытательный полигон, и, конечно, мы не знаем, что там происходит, и у нас есть база ВВС Неллис. Но на самом деле там было не так много наблюдений. Основные наблюдения ВВС были в 1975 году.

При этом НЛО спустились на каждую стратегическую базу воздушного командования, охраняющую периметр северной части Соединенных Штатов. Они зависли над местом хранения ядерного оружия и оставались там безнаказанно до двух и трех часов в течение трех дней.

Проблема заключается не только в том, что нас посещают от пяти до десяти разных (инопланетных) цивилизаций. По-видимому, и это понятно из исследования, которое я провел, по крайней мере, 90% из них враждебны. И когда я говорю “враждебные”, то понятно, что, у них совершенно другой вариант морали, чем у нас.

Другие выдержки из этого интервью:

“Я не пытаюсь продать книгу, а затем рекламировать лекцию. Это основано на том, с чем я столкнулся после интенсивных исследований за последний год. И я узнал, что наше правительство обнаружило от 10 до 15 настоящих летающих тарелок, три из которых были в идеальном состоянии, на одной из которых они даже пытались летать.

У них есть от 30 до 50 тел инопланетян в криогенном хранилище. Нам даже известно есть имя человека, в чьи обязанности входит показывать эти тела главам государств и людям, которым разрешено их видеть. Они представляют по крайней мере пять разных цивилизаций”.

“Есть три вещи, которые они пытаются сделать с помощью похищений людей. Во-первых, они пытаются следить за нами. Это началось в начале 1940-х годов, и они помещали маленькую единицу, очень маленький объект типа “bb”, в заднюю часть мозга, и они оставляли его там примерно на 18 лет. Они собирали людей и помещали им импланты примерно в 4 года. В 12 лет они подбирали их и следили за ними, а затем около 18 лет они убирали их.

Второе, они делают постгипнотическое внушение людям о том, что в течение следующих двух-пяти лет произойдет большое событие, произойдет что-то грандиозное и этим похищенным людям, а их, вероятно, более 100 000, дадут какое-то место, куда можно пойти, и что-то делать, но даже с нашими лучшими гипнотическими техниками мы не можем выяснить, что это такое”.

В том же 1987 году Лир опубликовал заявление для прессы, в котором утверждал, что правительство США имеет тесные контакты с инопланетянами и тайно “продвигает” такие фильмы, как “Инопланетяне: Внеземные” и “Близкие контакты третьего рода”, чтобы повлиять на общественность и заставить ее видеть в инопланетянах “космических братьев”.

В 1988 году Лир написал книгу “Сокрытие НЛО”, в которой рассказал историю о секретном правительственном комитете “Маджестик 12”, заключившем взаимовыгодный договор с Серыми пришельцами, однако Серые обманули их.

В этой книге Лир также подробно осветил следующие моменты, связанные с НЛО и пришельцами: Загадочную смерть министра ВМС США Джеймса Форрестола, инцидент в Розуэлле, крушение НЛО во времена империи ацтеков, похищения людей инопланетянами, их опыты с имплантами и созданию детей-гибридов, увечья коров и людей, база Дульсе и другие подземные базы пришельцев.

За прошедшие с тех пор годы Лир заявил немало подобных шокирующих вещей. Это придало ему большую популярность в обществе, в том числе однажды он даже пытался баллотироваться в сенат штата Невада.

Понятно, что своими разговорами Лир очень сильно “мешал” властям, о чем было неоднократно заявлено им самим. И когда Лир скоропостижно скончался в марте 2022 года, в возрасте 80 лет, это вызвало много разговоров как среди военных пилотов, так и конспирологов, несмотря на то, что для смерти в преклонном возрасте достаточно много естественных причин.