Огромное насекомое похитило теленка

Конспирологи уверены, что загадочные увечья скота это опыты инопланетян, которые вырезают из них разные органы. Власти же считают, что над коровами работают хищники. Но есть еще одна версия, самая причудливая из всех. Гигантские насекомые!

Это может показаться полным вымыслом, но до сих пор в разных странах мира, якобы, видят огромных пауков, а несколько лет назад в сети массово ходила байка про то, как пассажир самолета увидел в иллюминаторе огромное насекомое.

Может быть это и не насекомые, а лишь похожие на них некие существа, но тем не менее.

В мае 2004 года некая Даниэль Б., жительница города Ацтек, Нью-Мексико, США, гуляла в каньоне Харт. Надо сказать, что город Ацтек, так же как и Розуэлл, имеет легенду о крушении тут НЛО. И будто бы летом 1948 года, через год после инцидента в Розуэлле, здесь тоже упала летающая тарелка. Причем как раз в каньоне Харт.

Даниэль, конечно же, про НЛО не думала, а отправилась в каньон на пикник, взяв с собой закуски и интересную книгу. Был теплый солнечный день и ничто не предвещало какие-то странностей.

Пару часов все было нормально, а потом Даниэль заметила в небе маленький черный вертолет, летящий в ее сторону. По крайней мере оно выглядело как черный вертолет, но не было никакого характерного вертолетного шума движения лопастей.

И вдобавок, Даниэль разглядела, что под вертолетом что-то “болтается” на веревках. Когда объект подлетел ближе, Даниель поняла, что там в веревках маленький теленок.

А когда объект подлетел еще ближе, Даниэль с ужасом поняла, что это не вертолет, а громадное вытянутое насекомое, по форме напоминающее стрекозу. В длину она была метра четыре.

Предполагаемые лопасти вертолета на самом деле оказались быстро бьющимися крыльями этого чудовищного существа. Что же касается толстых веревок, которыми был “обмотан” теленок, то это были мощные конечности стрекозы.

Даниэль застыла на месте и смотрела на огромное насекомое со смесью благоговения, восхищения, страха и ужаса, а существо тем временем пролетело над ее головой. Затем “стрекоза” сбросила теленка вниз, чтобы через мгновение с большой скоростью спикировать за ним и “злобно” разорвать его на части.

Менее чем за полчаса гигантское насекомое покончило со своим кровавым пиршеством и поднялось в небо. Даниэль была слишком шокирована, чтобы тут же убежать из каньона – ужасное событие навсегда врезалось в ее память, но позже кое-как собралась с силами и уехала оттуда.

Подозревая – вероятно, правильно – что, если она расскажет местным сотрудникам правоохранительных органов о том, что она видела, ее, скорее всего, арестуют за то, что она тратит время полиции, рассказывая небылицы, или примут за сумасшедшего, Даниэль решила просто вернуться домой.

Она хранила молчание по этому поводу, пока не связалась с уфологом Ником Редферном три года спустя. И Редферн утверждает, что слова Даниэль, когда она рассказывала ему обо всем, звучали очень правдоподобно и что очевидица показалась ему “абсолютно достоверной, приземленной и нормальной”.

Увиденная Даниэль огромная стрекоза в самом деле существовала когда-то на территории США, но в далекой древности, в юрском периоде, будучи современником многих динозавров. Правда так называемая Meganeura monyi была куда поменьше, ученые рассчитывают размах ее крыльев в 1 метр. Но возможно, что были экземпляры и покрупнее.

Также известно, что в те же древнейшие времена на Земле обитали и другие насекомые громадных размеров. В 2001 году геологи из Университета штата Огайо обнаружили в старой шахте окаменелые останки многоножки. Это была сороконожка длиной в 1,5 метра. В 2007 году в немецком карьере были обнаружены древние останки ракоскорпиона Jaekelopterus rhenaniae, он был 2,5 метра в длину!

Они жили, ходили и летали миллионы лет назад, но возможно ли, что в некоторых частях Соединенных Штатов, к примеру в подземных пещерах, и сегодня существуют некоторые подобные существа? Большинство людей наверняка скажут “нет”, но попробуйте спросить Даниэль, и вы получите совсем другой ответ. По сей день она не сомневается, что все увиденное ею было слишком реально.

Даниэль настолько была поражена тем, что видела, что она решила написать собственную книгу о произошедшем и по словам Редферна, книга уже в работе. В этой книге Даниэль связывает нападение огромной стрекозы на теленка с деятельностью загадочных “садистов”, которые многие десятки лет нападают на коров, лошадей и коз в США, а также в других странах, нанося им различные увечья, лишая крови и удаляя некоторые внутренние органы.