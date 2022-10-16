Метод Сахо: двухэтапный японский ритуал красоты, который гарантирует сияющую и здоровую кожу

Одна из многих вещей, которым мы завидуем азиатским женщинам – это их фарфоровая кожа. От корейской рутины красоты до всех лайфхаков по уходу за лицом, пришедших из Японии, сейчас огромной популярностью пользуются бьюти-тренды, пришедшие из Азии.

Это именно те треды, которые становятся вирусными и обещают красивую и здоровую кожу. Если 10-ступенчатая корейская процедура красоты кажется просто вечной, то у японцев есть ритуал, гарантирующий то, что кожные покровы будут сияющими и здоровыми в,его лишь за 2 шага. Речь идет о методе Сахо. Вот особенности и преимущества такого метода, а также правила его выполнения.

Преимущества метода Сахо

Этот способ ухода за кожными покровами является наиболее распространенным среди японок по причине практичности и получаемых результатов в итоге. Если мы хотим иметь красивую кожу, то обязательно должны заботиться о ней. Начинается все это с правильного очищения кожных покровов.

Как и в корейской бьюти-рутине, в этом японском ритуале также присутствует двойное очищение.

Однако плюсом метода Сахно является не только очищение, но и двойное увлажнение. Это делает этот способ еще более эффективным уход благодаря двойному применению средств.

Вот как проводится этот метод ухода за кожными покровами.

Двойная очистка

Наверняка многие уже включили этот шаг в свой распорядок дня, но нужно рассмотреть типы продуктов, которые нужно использовать, чтобы сделать это максимально эффективно.

Изначально нужно удалить макияж и излишки кожного сала при помощи очищающего средства с более жирной текстурой. Вторая часть этого процесса заключается в применении очищающего средства на основе мыла, чтобы окончательно удалить загрязнения.

Лучше всего это делать один раз утром и один вечером. Если очищение проводится только лишь один раз, то лучше всего это делать только вечером.

Двойное увлажнение

Этот этап включает в себя нанесение таких продуктов как сыворотка для лица, а затем обычный увлажняющий крем. Очень важно правильно найти крем, который будет просто идеально адаптироваться к потребностям нашей кожи, чтобы всегда поддерживать ее в самом наилучшем состоянии.

Двойное нанесение

Вместо того чтобы наносить косметические средства непосредственно на кожу, следует изначально хорошо вымыть руки, а затем нанести на них немного средства, нагревая круговыми движениями.

Затем нанести его на лицо, слегка надавливая, пока кожные покровы не будут полностью покрыты. Важно, чтобы применяемые средства проникали глубоко в клетки и насыщали кожу различными питательными и веществами. Это позволит достичь наилучшего результата.

Какие продукты лучше всего применять

Для этапа двойного увлажнения отлично подойдет сыворотка, тонер, контур для глаз или увлажняющий крем. В завершение процедуры стоит применять солнцезащитный крем.

Это позволит сделать кожные покровы гладкими, сияющими и хорошо увлажненными. Также можно будет предотвратить сухость и раздражение кожи. В итоге можно будет получить просто фантастический внешний вид. Также будет здоровая кожа.