 

TVE – всего за 38 дней Трасс стала самым непопулярным лидером в истории Британии

16.10.2022, 7:10, Разное
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Всего 38 дней спустя после того, как Лиз Трасс заняла пост британского премьера, она оказалась в шатком положении во главе агонизирующего правительства, передаёт TVE. Более того, согласно опросам, её рейтинги упали, и она стала самым непопулярным лидером за всю историю Соединённого Королевства.

Между этими кадрами и вот этими прошло 38 дней. За это время, согласно опросам, рейтинги Лиз Трасс упали, и она теперь оказалась самым низко оценённым лидером за всю историю Соединённого Королевства. Будучи загнанной в угол, она в эту пятницу отправила в отставку министра финансов из-за его подвергшегося критике налогового плана, который опустил фунт-стерлингов до самого низкого с 1971 года уровня.

В оправдание этого плана она заявила, что он «шёл дальше и быстрее того, что могли ожидать рынки».

Сегодня первые полосы в Соединённом Королевстве пестрят заголовками о том, что Трасс отправила в отставку своего министра финансов, чтобы удержаться у власти и сохранить свой пост и что вчера она пережила день хаоса. Британская пресса также указала на то, что некоторые члены её партии уже предпринимают шаги, чтобы как можно скорее отстранить её от власти.

Этого человека зовут Джереми Хант. Он — министр финансов. Трасс назначила его, чтобы успокоить критиков, поскольку он является её противоположностью. Хант — проевропейски настроенный политик, который оспаривал с Джонсоном пост премьер-министра в 2019 году. Он признал, что правительство совершило ошибки, но, по его словам, он способен вернуть доверие рынков. Великобритании нужна стабильность, а Трасс — время, заявил он.

Но время, похоже, играет против неё, поскольку Лейбористская пария набирает популярность в опросах. Сейчас её лидер настаивает на том, что премьер-министр цепляется за власть.

Прошло всего 38 дней, а Лиз Трасс оказалось в шатком положении во главе агонизирующего правительства.

Дата публикации 15 октября 2022 году.


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