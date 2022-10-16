Hill – Обама выразил обеспокоенность слабыми каналами связи между Вашингтоном и Москвой

Экс-президент США Барак Обама выразил обеспокоенность «слабыми, как и раньше» каналами связи между Белым домом и Кремлём, пишет The Hill. При этом он напомнил, что даже в некоторые напряжённые моменты холодной войны было ощущение, что обе стороны могут взять телефон и работать по дипломатическим каналам для отправки «чётких сигналов».



AP

Бывший президент США Барак Обама выразил обеспокоенность из-за того, что линии связи между Белым домом и Кремлем «так же слабы, как и раньше», причём находятся они в таком состоянии уже в течение длительного времени, пишет The Hill.

Об этом он заявил в интервью на подкасте «Pod Save America».

По словам бывшего американского лидера, даже в некоторые напряжённые моменты холодной войны было ощущение, что обе стороны могут взять телефон и работать по дипломатическим каналам для отправки «чётких сигналов».

«Думаю, что сейчас мы имеем дело с таким типом российского режима, который на самом деле является ещё более централизованным, ещё более изолированным и закрытым, — заявил Обама. — Думаю, Путин консолидировал процесс принятия решений до такой степени, какой мы не видели даже в советское время».



Это заявление Обамы, как отмечает The Hill, прозвучало на фоне того, как по мере развития украинского конфликта РФ становится всё более изолированной от остального мира. При этом лидеры различных стран, в том числе американский президент Джо Байден, уже высказались в поддержку исключения РФ из некоторых международных организаций, таких как G-20.