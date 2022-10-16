 

Как успокоиться после потока негативных новостей: советы психолога

16.10.2022, 5:54, Разное
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Большинство последних новостей в России и мире вызывает множество эмоций и отнюдь не позитивные. Однако постоянно пребывать в плохом настроении из-за негативной информации нельзя, поскольку это может сказаться на здоровье – в первую очередь на психическом.

Причинный психолог Юлия Синютина вовсе не советует людям прекратить следить за повесткой дня. Она лишь призывает правильно реагировать на последние новости. Главное правило, по мнению эксперта, – не переживать из-за того, на что повлиять нельзя. А если все-таки можно что-то сделать, то нужно сделать, а не жаловаться и гонять мысли в голове без конца.

Также нужно всегда помнить о том, что справедливость восторжествует. Об этом также говорил Синютина. Мол, рано или поздно Бог накажет того, кто стал причиной больших проблем. При этом нельзя нервничать и срываться на ни в чем не виноватых близких, если сию минуту нельзя наказать негодяя, напоминает психолог.

Эксперт считает очень полезным навык быстрого переключения с плохого на хорошее. После чтения или просмотра последних новостей можно, например, посмотреть фильм или мультфильм, съесть или выпить что-то вкусное. “Сохраните себя в целости и сохранности до новых, светлых и радостных времён и позитивных, хороший новостей”, – советует психолог.


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