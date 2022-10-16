 

Раздражение и горечь — французы продолжают стоять в очередях за бензином

16.10.2022, 5:45, Разное
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В крупных городах Франции выстраиваются бесконечные очереди перед заправками — автомобилисты по-прежнему вынуждены часами ждать своей очереди купить бензин, передаёт BFM TV. Затянувшийся топливный кризис вызывает горечь и раздражение у французов, а также обеспокоенность во всех секторах экономики.

Кажется, что эта очередь за бензином в окрестностях Парижа не кончается. Автомобилисты кое-как ждут, стараясь сохранять спокойствие.

АВТОМОБИЛИСТКА: Я здесь уже полтора часа. А есть люди, которые сигналят, люди раздражены, это чувствуется. Когда они на пределе, люди ссорятся, цепляются друг к другу. Очень жаль, я считаю.

АВТОМОБИЛИСТ: Скоро у меня закончится бензин. Посмотрим. Два дня назад я был на другой заправке, и когда передо мной оставалось две машины, закончился бензин. Так что…

После часа ожидания этот мотоциклист уезжает ни с чем.

МОТОЦИКЛИСТ: Есть только дизель, а бензина нет.

ЖУРНАЛИСТКА: Что вы будете делать?

МОТОЦИКЛИСТ: Иcкать другую заправку, но это нужно делать быстро, потому что мои запасы кончаются.

В Порт д’Обервилье наш репортёр также долго ждала рядом с автомобилистами в очереди до бензоколонки. Добравшись досюда, некоторые признаются, что испытывают облегчение.

РЕПОРТЁР: Вы рады?

ДРУГОЙ АВТОМОБИЛИСТ: Да, рад, потому что сколько мы там ждём? 50 минут?

РЕПОРТЁР: Да. Вы неплохо с этим справились.

ДРУГОЙ АВТОМОБИЛИСТ: Сегодня да, потому что приехал раньше, но после обеда вообще нереально.

Другие, даже несмотря на то, что наконец смогли заполнить баки, не скрывают своей горечи от этого продолжительного кризиса.

РЕПОРТЁР: Вас это всё утомляет?

ТРЕТИЙ АВТОМОБИЛИСТ: Да, потому что если люди, которые работают я, например, и мы вместо работы теряем много времени на поиски бензина. Так что в конечном итоге создаётся дефицит и проблемы множатся. Это как превышение банковского кредита: сперва нужно обеспечить бытовые нужды, а потом уже те вещи, за которые мы не всегда несём ответственность.

В Тулузе управляющий АЗС Гийом Давалос принимает клиентов, которые стекаются к его заправке. Он объяснил нам, как организовал её работу, чтобы справиться с трудностями, связанными с дефицитом топлива.

ГИЙОМ ДАВАЛОС, управляющий АЗС: Мы приезжаем к семи утра, открываем заправку и затем организуем автомобильные очереди к каждой колонке, чтобы всё проходило как можно лучше. Мы звоним на склад, чтобы узнать, осталось ли топливо, когда его можно доставить, и потом ждём, когда приедет бензовоз.

Сегодня утром он получил бензин — и автомобилисты ринулись на его заправку.

ДРУГАЯ АВТОМОБИЛИСТКА: Мой партнёр предупредил, что здесь осталось немного бензина, так что я сразу приехала.

ТРЕТЬЯ АВТОМОБИЛИСТКА: Я думала, что не найду бензин, так что очень рада, что здесь он есть. Мы стоим в очереди уже десять минут и ещё подождём.

Беспокойство наблюдается во всех секторах экономики, особенно среди медработников и представителей свободных профессий, а также работников дорожного транспорта, оптовиков и преподавателей в автошколах.

Дата выхода в эфир 14 октября 2022 года.


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