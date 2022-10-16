Американский сенатор – «как маленький ребёнок» — американцы сыты по горло президентом, которого не волнуют их проблемы

Американцы сыты по горло Джо Байденом, которого не волнуют ни цены на бензин и еду в стране, ни преступность, ни миграция, заявил в эфире Fox News сенатор-республиканец Рик Скотт. По его словам, Байден и демократы походят на маленького ребёнка, который не хочет брать на себя ответственность за существующие проблемы.

Один из крупнейших мировых банкиров выступил с мрачным экономическим прогнозом. Исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон опубликовал сегодня следующее заявление: «Мы столкнулись с существенными трудностями — с неуклонно высокой инфляцией, ведущей к повышению процентных ставок в мире, с конфликтом на Украине и с хрупкой ситуацией с поставками нефти и ценами на неё. Хотя мы надеемся на лучшее, но всегда остаёмся настороже и готовы к плохим исходам».

С нами сейчас на связи сенатор от штата Флорида Рик Скотт, глава Национального республиканского сенаторского комитета.

Как я только что сказала, нам никогда не следует игнорировать наши проблемы. Но создаётся ощущение, что нынешняя администрация как раз этим и занимается. Они не говорят о преступности, они не говорят о проблеме иммиграции, но они злятся, когда мы говорим об экономике. Я не совсем уверена в том, какой именно посыл исходит от Белого дома.

РИК СКОТТ, американский сенатор-республиканец: Они как маленький ребёнок, который не хочет брать на себя ответственность. Хочу сказать, что Джо Байден и демократы спровоцировали имеющуюся у нас инфляцию, которая больно бьёт по семьям. Я вырос в бедной семье. Я видел, как моя мать боролась с инфляцией. Люди сыты этим по горло. Они сыты по горло президентом, которого не волнуют ни цены на бензин, ни цены на еду. Их президента не волнует преступность. Его это просто не волнует.

Он постоянно окружён сотрудниками секретной службы, а тем временем в стране наблюдается разгул преступности. Вы можете наблюдать это повсюду. Люди этим обеспокоены. Они беспокоятся за своё будущее, их тревожит ситуация на границе. Он не хочет говорить ни на одну из этих тем. А если и говорит, то винит в этом других людей. Он не берёт на себя никакой ответственности. А детей как раз учат, что так поступать нельзя, что нужно брать ответственность за свои проблемы.

Да, я вас понимаю. И я тут прямо слышу свои родительские наставления. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь выступил в качестве родителя для этого президента. Мы слышали слова Ларри Кадлоу о том, что средний класс буквально раздавлен инфляцией, а рабочие при этом испытывают огромные потери. Между тем президент утверждает, что из-за его экономического плана Соединённые Штаты находятся в более сильном положении. Как он может это утверждать? То есть как президент может выдавать это как нечто положительное?

РИК СКОТТ: Он витает в мире грёз. Это человек, у которого нет представления о том, что на самом деле происходит в реальном мире. Это человек, который всю жизнь зависел от правительства. Ему никогда не приходилось выстраивать компанию. Ему никогда не приходилось брать на себя риски. Он никогда не был бедным парнем, обеспокоенным тем, как прокормить себя. У него нет ни малейшего представления о том, с чем имеют дело люди. Знаете, в рамках своей предвыборной кампании сегодня я выступал вместе с Хершелем Уокером, вчера с доктором Озом и могу вам сказать, что люди сыты по горло повесткой Байдена.

Им не нравятся высокие цена на бензин и еду. Им не нравится вся эта преступность. И вы видите, что так происходит по всей стране. Вы видите, как люди нападают на сотрудников наших правоохранительных органов. Вы видите все эти преступления. Люди уже сыты по горло. И из-за плохой работы администрации Байдена в ноябре мы (республиканцы. — ИноТВ) одержим крупную победу.

Дата публикации 14 октября 2022 года.