Мнение: Русский нуар – Сказка для старых

Ну наконец-то – примета Конца!

Сегодня поддался безотчетному порыву – вдруг, оказавшись в торговом центре с мыслью прикупить продуктов да заглянуть в «Читай-город» за какой-нибудь фантастикой – заглянул заодно еще и тамошний кинотеатр (меня всё мучает любопытство, когда же кинотеатры начнут массово закрываться), а там прочел в афише совершенно неведомое название «Сказка для старых», пробежал аннотацию… да и купил билет.

Словом, внезапно пошел в кино – еще и с опозданием, через 15 минут после начала сеанса!

Кинотеатры, кстати, явно при смерти: блокбастеров нет, публики тоже. Нас в зале было 4 человека, включая меня (и это, прошу заметить, в субботу вечером!) Тем не менее, как оно всегда и бывает, абсолютно спонтанное решение оказалось самым верным: неведомый фильм оказался невероятно прикольным и математически изящным (слово «математически» пришло мне в голову по ходу просмотра, а оказалось – не зря: там один из авторов – какой-то выдающийся математик-теоретик, доктор наук и лауреат престижных математических премий; причем, что уж совсем отрыв башки – он в этом фильме еще и сам играет!!)

Главное – этот российский фильм даже сейчас, зная и имея в виду, что делает Россия каждый день и каждый час, можно смотреть без тошноты. С удовлетворением и своеобразным наслаждением, ИМЕННО потому, что РФ в нем показана абсолютно тошнотворной – такой, какая она и есть. Бесприютная, обшарпанная, грязная, холодная территория, по которой ходят небритые и какие-то потерянные уроды, ища смерти. Единственные, кто выглядят более-менее живыми и теплыми – женщины, но это, опять же, как водится.

Словом, вы угадали: да, это та самая «чернуха», которой было так много в конце 80-х – начале 90-х, в то время, когда издыхала и корчилась в предсмертных муках предыдущая инкарнация этой страны. «Чернуха», которую, я помню, все дружно очень и очень не любили, плевались и требовали, чтобы им сделали «красиво», а не «вот это вот всё».

Она вернулась! Ура! Плевать на идиотов из «народа», которые, безусловно, будут плеваться и сейчас – ничего, как обычно, не понимая и не желая понимать. Я встретил появление «новой чернухи» с восторгом – как символ и сигнал того, что и этот режим (и, видимо, текущая версия данной страны) также доживает последние дни.

Тут еще надо сказать, что перестроечные образцы «чернухи» были все ж, при всей их социальной смелости, обычно слабыми в чисто художественном смысле. Но это никак не относится к «Сказке для взрослых»! В нем очень тонкий сценарий, блестяще продуманы монтажные переходы и вообще классная режиссерская работа, и, что меня особенно поразило – какая-то просто нездешне качественная игра ВСЕХ актеров. Я подчеркну – именно всех, даже тех, кто занят в самых малых эпизодах!

Это вообще практически фантастика, между нами говоря. Мы ж привыкли, что у нас в фильмах обычно разве что центральные «звезды» иной раз вкалывают по полной, а в эпизодах незнамо кто, и постоянно фальшивят… Тут – просто блеск! Я глазам не верил: эпизодик – 20 секунд, мужик явно мелькнет в кадре, скажет реплику и исчезнет навсегда, но, ….! – все интонации в яблочко! КАК, ХОЛМС?? И потом – другой, и еще, и еще… парень в питерской подворотне и рядом с ним две обдолбанные девицы все время ржут, явно «под приходом» – блин, они даже ржут ПРАВИЛЬНО! У парня – три реплики, на самом деле очень сложные, чтобы звучало достоверно – он играет, негодяй, как де Ниро!

Скажу больше: там же, в том же эпизоде, сидит рядом марафетчик на кортах, у него вообще слов нет, задача – только бессмысленно лыбиться; он ИГРАЕТ! Они все вместе ведут партию, ведут как ансамбль, хотя весь эпизод – пара минут!!

Нет, феерический фильм, отработанный буквально как музыкальное произведение. По рисунку – нечто среднее между «Сердцем ангела» (к нему даже в конце сделана прямая отсылка) и «Городом грехов». Но сделано НА УРОВНЕ. Я не устаю повторять, что актерская игра – едва ли не то единственное, что в России могут делать на уровне или даже выше мировых стандартов. Это – врожденное. Кино, музыка, актерская игра. Еще – литература. Все остальное у нас – только чтобы выжить. Эти четыре искусства – чтобы ЖИТЬ.

Что еще классно, все герои – только бандиты. В кадре всё – и так называемая «природа», и городские пейзажи, и внутренности помещений – всё вызывает безотчетное желание бежать без оглядки, куда угодно, лишь бы подальше. Вкупе с чугунным ощущением, что бежать некуда, да и незачем, потому что тут везде так. Очень качественный сценарий. Например, бандит рассказывает о своей первой любви, как он пацаном влюбился в юную соседку по своей колонии-поселению, и поэтому крался к бане, куда она пошла: «Я тогда – вот я б только ж…пу ее увидел – и всё, жизнь не зря прожил!!»

Тургенев!

В общем, зная общий уровень своей аудитории, смотреть никому не советую: сюжета никто не поймет, он скрытый, финал странный, опять же чернуха, да и «русофобия». Но для меня – просто как глоток чистой воды. Русское искусство все же существует, несмотря ни на что. Страна в очередной раз обгадилась и умрет – искусство будет жить.

И еще – нарыл любопытный факт уже придя домой, когда стал читать про этот столь необычный, невесть откуда взявшийся шедевр. Оказалось, что фильм уникален и еще в одном отношении: его бюджет – 1,3 млн. рублей. То есть буквально – 20 тыс. баксов. Опять вопрос – КАК, ХОЛМС?? Ответ тоже уникален: все актеры играли в нем… бесплатно! (так вот откуда такое невероятное мастерство эпизодников!)

А ведь я – богом клянусь – пока смотрел, ни одной даже секунды не подумал о бюджете. Реально – фильм абсолютно не производит впечатления «снятого за копейки»; в нем всего хватает. Всё на месте! Магия кино…

СПОЙЛЕРЫ.

В принципе, даже помечать это наверняка лишнее – смотреть-то никто не будет, русская аудитория кино не смотрит, особенно – старперская публика ЖЖ. Но чисто из добросовестности дам «отсечку»: далее я говорю о содержании, поэтому кто не смотрел – сначала посмотрите, потом можете включиться в обсуждение и высказать свои версии.

По финалу. Финал сначала кажется странным – как это они все собрались в одном месте?? Потом я напряг свой «культурный бекграунд», почти догадался. Видимо, они все умерли? Тогда логично – у них встреча в царстве мертвых. Правда, ясно лишь про старшего, который «Честнюга». Про него понятнее всего, как его убили: конечно же, в той гостинице – забили, небось, битами. Так-то ведь оно и логичнее – с чего бы гостиничные бандюки стали бы напрягаться, вывозить его с машиной куда-то в тайгу, из машины сливать бензин… Нет, убили наверняка.

Тогда и Младшего (картежника), тоже понятно как: небось, там в лесу и прикопали. Тоже логично: то, что Череп его «узнал» и отменил расправу – ну да, его предсмертная фантазия. Опять же логика: если б Череп реально чтил Батю – он бы едва ли так «ошибся».

Так что с двумя понятно – но как умер Стрелок?! На него-то вроде никто не покушался? Вот тут я подумал – и горжусь своей проницательностью. Про Стрелка – так: его никто и не убивал! С ним круче: он же попросил Карлика отвести его к Муле? Ну Карлик его и отвел – в царство мертвых. Муля же там… Ну а Батю, видать, грохнули вскоре после того, как он отправил «пацанов» искать Мулю. Что, кстати, и объясняет, почему их встретили всех так недружелюбно.

Остаются еще загадки фильма, которые мне пока не поддались. Первая – с этой баней. Каких, черт возьми, «птиц» увидел там наш герой? Почему не девку?! Первая версия – что семейка в баньке тайно держала птичник – какая-то слишком приземленная… Может, там отсылка к каким-то байкам или легендам?

И второе: мент, который зачем-то полез нырять в воду (по всей видимости, это Дон, если дело в Ростове). Зачем мент плавает в Дону? Но тут еще, может, дело в том, что опоздал на сеанс и пропустил самое начало. Может быть, тут начало как-то это всё объясняет?

Жду ваших версий!