 

Когда необходима помощь психиатра: эксперт перечислил признаки

16.10.2022, 4:30, Разное
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Мало кто знает, когда нужно обращаться к психиатру. Cам человек с тем или иным расстройством может не замечать проблем, а окружающие порой неверно понимают симптоматику и распознают признаки. Предупредить и помочь решил доктор медицинских наук Андрей Шмилович.

По словам эксперта, помощь врача-психиатра человеку требуется тогда, когда тот понимает, что его ресурсы на исходе. В таких случаях потенциальный пациент перестает справляться с работой, портит отношения с близкими людьми, чувствует, что теряет смысл своего существования.

Шмилович отметил, что психическими расстройствами являются аффективный спектр, истерические реакции, неврозы, а также заметил – такие отклонения наблюдаются среди молодежи. По словам доктора медицинских наук, к психиатрам обычно обращаются женщины, переживающие за своих мужчин.

“Это естественно. Женская психика устроена таким образом, что очень большую роль играет материнский инстинкт”, – объяснил эксперт.

Депрессия – один из таких случаев, когда нужно обращаться к психиатру. Ранее врач Юлия Левченко рассказывала о признаках этого психического расстройства. Ее слова приводили “Дни.ру”.


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