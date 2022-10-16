ABC – счета за газовое отопление могут вырасти в США на 28% этой зимой

Эксперты предупреждают, что счета за отопление этой зимой заметно вырастут из-за сложной ситуации на энергетическом рынке. Согласно недавнему анализу специалистов из Управления по энергетической информации США, для домохозяйств, которые используют системы отопления на базе природного газа, общая стоимость может увеличиться на 28% по сравнению с прошлой зимой, пишет ABC News.

По данным Управления по энергетической информации США (EIA), этой зимой американцы столкнутся с более высокими счетами за отопление. Управление выяснило, что для домохозяйств, отапливаемых при помощи природного газа, счета за энергию могут оказаться на 28% выше, чем прошлой зимой. В домах, отапливаемых при помощи электричества, счета увеличатся на 10 процентов, а для отопления на основе пропана — на 5 процентов.

Эксперты говорят, что рынок энергоресурсов находится под давлением сразу нескольких факторов: конфликт на Украине, пандемия и прогнозы о том, что эта зима будет более холодной. Увеличение стоимости электроэнергии может привести к тому, что многим домохозяйствам будет сложно справляться с растущей стоимостью жизни в условиях инфляции.

Управление предлагает переходить на более энергосберегающие приборы, а также улучшить изоляцию в домах и устранить вероятные утечки тепла на улицу, чтобы сократить счета. Закон, принятый для ограничения влияния инфляции, также предоставляет американцам ряд налоговых льгот, чтобы помочь с затратами на установку энергосберегающих приборов.

Дата выхода в эфир 14 октября 2022 года.