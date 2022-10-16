 

DWN – финансовая помощь правительства только усугубит инфляцию в Германии

16.10.2022, 4:24, Разное
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Выделенный правительством ФРГ пакет поддержки экономики в €200 миллиардов только усугубит рекордную инфляцию, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как отмечает издание, цены всегда растут от притока в экономику массы ничем не обеспеченных денег: кроме того, финансовый пакет дополнительным бременем ляжет на государственные долговые обязательства.


AP

Финансовый пакет помощи немецкого правительства в €200 млрд, призванный затормозить инфляцию, приведёт лишь к её разгону, считает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Причина заключается в том, что пакет помощи — это деньги, которые никто не заработал в прошлом и никто не заработает в будущем. Следовательно, этим деньгам нет противовеса, что неизбежно приведёт к девальвации.

Приток в экономику дополнительных средств без какого-либо фундамента приведёт только к дальнейшему росту цен, подчёркивает издание. Политики хотят получить сиюминутное одобрение, однако они уже могут готовиться к росту недовольства из-за продолжения инфляции.

Как отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, приток ничем не обеспеченных денег в экономику уже показал свои негативные последствия во время пандемии. Издание подчёркивает, что нынешний рост цен спровоцирован, в том числе, и распределением государственных средств в ходе пандемии, а не только украинским кризисом.

С инфляцией бесполезно бороться, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Её нужно «пересидеть»: тогда установится равновесие между производительностью экономики и уровнем цен. Если же пытаться предотвратить этот болезненный процесс путём вливания необеспеченных денег, то можно лишь создать риск затягивания и усугубления этого процесса.

Кроме того, выделение финансовых пакетов приводит к увеличению госдолга, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Между тем, долговые обязательства многих стран ЕС уже приобретают астрономические объёмы. Раньше их обслуживание было удобным из-за минимальных ключевых ставок ЕЦБ, однако теперь ключевые ставки растут по всему миру. Сейчас ЕС находится на пути в финансовую пропасть, в которую утянет всех, даже самую стабильную Германию, считает издание.  


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