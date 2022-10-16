Мнение: Стукачи-психологи

Все-таки, по многочисленным просьбам слушателей, посмотрел я готовящийся “Закон о психологической помощи” (он же Закон о психологах). Что тут сказать? Раньше я бы возмущался, пытался бы взывать к разуму – но с некоторых пор наступило полное отчуждение, поскольку стало очевидно: во всем, что касается государства РФ, мы имеем дело с буйными сумасшедшими дебилами. Практически – без исключений.

Это означает, что практически ничего из того, что эти ребята “разрабатывают” и “внедряют” – в принципе не стоит обсуждения. Всё, что выходит с 2022 года под грифом “Российская Федерация” – это обскурантизм, глупость и издевательство как над законом, так и над здравым смыслом. Раньше, собственно, тоже было практически так же – но все-таки среди сплошной пустой породы ненароком могло сверкнуть что-то хотя бы любопытное. С начала года – нет.

То, что теперь пытаются вбросить про “психологическую помощь” – тоже выглядит, как будто это писали в Камеди Клаб, в процессе постановки сценки о жизни в Стране Дураков. Общий смысл, как я понимаю – что психолог должен не столько помогать клиенту, сколько воспитывать его в духе патриотизма и любви к Родине; и второе – что психолог должен быть готов в любой момент сдать своего клиента со всеми его заморочками и признаниями, если психолога о том попросят следственные органы или вообще любые люди в форме.

В общем, тяжелые дебилы, которые это всё придумывали, где-то слышали, что психологи нынче – это примерно как священники прежде, “выслушивают исповеди” – и воспылали: священники всё на какую-то там “тайну исповеди” ссылались, а у психолухов никакой тайны исповеди нет и быть не может! Значит, можно их заставлять всё выкладывать про клиентов и таким образом кучу преступлений раскрывать. Бинго!

Я не могу обо всем этом говорить серьезно. Обсуждать вслух Российскую Федерацию – это не уважать себя. Да и ее тоже. Пусть уже отойдет с миром, не надо над ней глумиться напоследок. Болезнь Альцгеймера – страшная штука.