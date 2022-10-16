 

Daily Sabah – нужно обсудить — Турция отреагировала на предложение Путина о перенаправлении европейского газа через Чёрное море

16.10.2022, 3:00, Разное
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Турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез отреагировал на предложение главы Кремля Владимира Путина о создании в Турции газового хаба для Европы, пишет Daily Sabah. Он заявил, что впервые слышит о такой идее и пока что не готов давать никаких оценок, так как нужно многое обсудить, в частности коммерческие аспекты сделки, а также в целом возможность реализации такого проекта.


AP

Во время своего выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве глава Кремля Владимир Путин и руководитель «Газпрома» Алексей Миллер предложили перенести в Турцию газовый хаб для Европы, пишет Daily Sabah. «Утраченный объём транзита газа по «Северным потокам» мы могли бы переместить в регион Чёрного моря. И сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего природного газа через Турцию, создав там крупнейший газовый хаб для Европы», — пояснил свою задумку российский президент.

В ответ министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что в первый раз слышит такое предложение и пока что рано делать какие-либо оценки: «Такой тип международных проектов нуждается в оценке выполнимости… Необходимо обсудить коммерческие аспекты. Все эти вещи нужно обсудить».

В рамках украинского конфликта страна — член НАТО Турция старается поддерживать сбалансированные отношения с Москвой и Киевом. Анкара отказывается присоединятся к западным санкциям против России, но в то же время осуждает специальную операцию Кремля и помогает Украине поставками боевых дронов.

К тому же вместе с Организацией Объединённых Наций Турции удалось заключить с Кремлём сделку о поставках украинского зерна через порты в Чёрном море, что было единственным значимым дипломатическим прорывом в конфликте, который длится уже семь месяцев, отмечает издание. При этом отношения Анкары и Москвы остаются сложными. Оба государства тесно сотрудничают в сфере энергопоставок, но преследуют различные цели в Сирии, Ливии и Азербайджане.


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