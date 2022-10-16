Ежевика, свекла с кокосовым маслом и румяна с вазелином: чем можно заменить помаду для губ (и чем нельзя)

Большинство женщин используют одну марку любимой помады на протяжении долгого времени. Нашли свою текстуру, цвет, и менять ее на нечто другое представляется настоящим подвигом. Но что делать, если помада приносит только дискомфорт? Если вы ищете, чем заменить ее, обретите внимание на подручные средства. Используйте аналоги с высоким содержанием пектина.

Вазелин и румяна

Первое средство, которое приходит на ум для приготовления помады в домашних условиях, – это старый добрый вазелин, который мы смешиваем с румянами. Румяна по своей структуре очень сухие, плохо ложатся на гладкую кожу губ, осыпаются, поэтому для увлажнения их смешиваем с вазелином. Он ухаживает, увлажняет, заживляет мелкие ранки. Насыщенность помады корректируем количеством румян, чем больше, там интенсивнее цвет. Готово. Наносим на губы и получаем интенсивный яркий блеск. Важно, что вазелин не оставляет следов и легко удаляется.

Овощи и фрукты

Дары природы тоже могут заменить помаду. Пожалуй, этот способ самый доступный и бюджетный. Нужно просто отправиться на кухню и выбрать то, что есть в наличии. Предпочтение отдаем красным овощам и фруктам: гранаты, свекла, морковь, вишня, ежевика, смородина, куркума и даже имбирь.

Чтобы добиться желаемого эффекта, берем небольшое количество ягод и растираем ложкой, получившийся сок наносим на губы.

Важно: губы должны быть сухими, чтобы пигмент закрепился. Затем обязательно наносим немного бальзама или того же вазелина, потому что любой натуральный сок содержит кислоты, которые могут раздражать нежную слизистую. Соки можно сочетать с кокосовым или оливковым маслом, чтобы добавить уходовый эффект и защитить от воздействия окружающей среды. И будьте осторожны с одеждой, у сока овощей очень стойкий цвет.

Хорошо работает свекольный сок, смешанный со сметаной. Сам по себе он является серьезным раздражителем, а сметана поможет увлажнить и напитать губы, сохраняя цвет.

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Кремовые румяна

Этот способ еще проще, чем соединение вазелина и сухих румян. Если в вашей косметичке имеются румяна кремовой текстуры, смело наносите их на губы тонким слоем. Не забудьте взять с собой, если уходите из дома. Текстура кремовых румян очень легкая и быстро впитывается.

Какао и тесный шоколад

Сейчас будет неожиданный рецепт. Темнокожие женщины, он для вас. Поскольку шатенки и брюнетки часто используют все оттенки коричневого и яркие фруктовые оттенки им не подходят, используем шоколад или какао. Он отлично держится на губах, ухаживает, а благодаря содержанию сильнейших антиоксидантов еще и сохраняет молодость губ, защищает от ультрафиолета. Смешайте небольшое количаство какао с маслом и похлопывающими движениями нанесите на губы.

Хороший тон дает и растопленный шоколад. Нет, на паровой бане ничего топить не надо, просто приложите к чему-нибудь горячему кусочек шоколада, растопите и нанесите на губы. Через несколько минут просто оближите губы. Подобным методом можно использовать и кофе, только гущу надо сделать покрепче.

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Пищевые красители

На просторах Интернета можно встретить совет использовать в качестве косметики пищевые красители. Да, у них множество преимуществ. Они держатся дольше, цвет, особенно если смешать пару капель с косметическим маслом, получается более глубоким, на стакане не остается цветных следов, да и стоимость средств крайне низкая. Но так ли безопасны такие красители?

Будьте осторожны. Все пищевые красители могут вызвать сильнейшее раздражение, поскольку в них могут входить вещества, которые сильно сушат тонкую кожу губ. Да, пигменты, особенно сухие, хорошо прилипают к губам, особенно к потрескавшимся частям и могут держаться до двух дней. От использования лучше воздержаться, потому что реакция организма в таком случае может быть очень специфическая, красители не были протестированы именно для этих целей. Есть огромный риск, что раздражение усилится, а в самых тонких местах кожа и вовсе может порваться.