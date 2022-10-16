 

Министр вооруженных сил Франции Лекорню призвал НАТО и ЕС тщательнее подбирать слова в заявлениях о ядерном оружии

16.10.2022, 1:50, Новости дня
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При обсуждении ядерного оружия нужно проявлять сдержанность в словах, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, комментируя рассуждения представителей НАТО и ЕС об ответе в случае применения ядерного оружия.

Лекорню подчеркнул, что стремление к деэскалации требует «большой трезвости при выборе слов». По его словам, таким подходом должны руководствоваться и власти государств, особенно тех, что обладают ядерным оружием. Он также подчеркнул, что французская ядерная доктрина является «исключительно оборонительной, ясной и предсказуемой», передает ТАСС со ссылкой на Parisien.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС, США и НАТО ответят в случае ядерного нападения на Украину. По его словам, ответ не будет ядерным, но может привести к «уничтожению российской армии». Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен говорить Москве о том, какой будет реакция на применение ядерного оружия. Тем временем НАТО начало ядерные учения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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